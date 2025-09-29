Quando vai ser a prova do CNU 2025? Veja como vai funcionar a 2ª edição do concurso

O Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) será realizado neste domingo, 5, em 228 cidades em todas as 27 unidades federativas do Brasil. Com 760 mil inscritos, as provas objetivas serão aplicadas em 1.294 locais.

O "Enem dos concursos" está em sua segunda edição e contempla 3.652 vagas em 32 órgãos e entidades do Executivo Federal.

Cronograma oficial

Confira abaixo o cronograma oficial do concurso:

Prova objetiva: 5/10/2025

Divulgação da objetiva e convocação para a discursiva: 12/11/2025



Envio de títulos: 13 a 19/11/2025



Prova discursiva : 7/12/2025



Verificação de cotas: 30/11 a 8/12/2025



Resultado previsto: 30/01/2026

Local de prova e materiais

Todos os inscritos já podem acessar o Cartão de Confirmação de Inscrição no site da Fundação Getúlio Vargas. O documento traz endereço completo do local de aplicação, horário de apresentação, número de inscrição e informações adicionais, como atendimento especializado ou uso de nome social, quando solicitado.

Os candidatos devem levar consigo:

Documento de identificação com foto,

Caneta de tinta preta ou azul em material transparente e

Cartão impresso (opcional), de modo a evitar imprevistos.

Sudeste e Nordeste lideram em número de inscritos

As regiões Sudeste (247.838 inscritos) e Nordeste (229.436) concentram o maior contingente de participantes, seguidas pelo Centro-Oeste (150.870), Norte (84.651) e Sul (48.733).

Os estados com maior número de inscrições são o Rio de Janeiro (mais de 108 mil), o Distrito Federal (mais de 102 mil), São Paulo (77 mil), Bahia (65 mil) e Minas Gerais (51 mil).

Número de inscritos no CPNU por unidade federativa ( Secretaria de Comunicação Social/Reprodução)

Como foi a primeira edição do concurso?

O CPNU 1 teve seu primeiro dia de prova em 18 de agosto de 2024. Inicialmente, essa data era 5 de maio, porém a tragédia das enchentes no Rio Grande do Sul foi responsável pelo adiamento.

Na primeira edição, 970 mil pessoas disputaram 6.640 vagas em 21 órgãos públicos. Os locais de prova foram pensados para que nenhum candidato precisasse viajar mais de 100 km para realizar o exame.

Mais da metade dos inscritos ganhava até três salários-mínimos no momento da inscrição. Os aprovados vieram de todos os 27 estados e de 908 municípios diferentes. Além disso, um terço dos novos servidores são pessoas negras, indígenas ou com deficiência.

Instituído pelo Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI), o certame foi projetado para democratizar o acesso às vagas da Administração Pública Federal. O CPNU foi apelidado de “Enem dos Concursos” por permitir que os candidatos concorressem a vagas de diferentes órgãos com uma única inscrição.