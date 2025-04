CNU deve abrir 3 mil vagas ainda em 2025, diz ministra Esther Dweck

A segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CNU) deve abrir cerca de 3 mil vagas em órgãos federais ainda em 2025, segundo anúncio feito nesta quarta-feira (23) pela ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck.

De acordo com a ministra, o edital será publicado nos próximos dias, com inscrições previstas para começarem em junho.

Expectativas com a banca organizadora

A banca organizadora do certame será definida em breve, com base em um termo de referência que já está pronto e deve ser publicado até o início da próxima semana.

Nesta quarta-feira, em resposta exclusiva a equipe do Gran Concursos, a Fundação Getúlio Vargas (FGV), afirmou ter interesse em tornar-se a banca do concurso CNU 2025. Segundo o Gran, no dia 22 de abril, foi realizada reunião da ministra do Ministério da Gestão e Inovação (MGI), Esther Dweck, com o Presidente Lula para definir os últimos detalhes da nova edição do CNU.

Desde a reunião, a publicação do Termo de Referência (TR) vem sendo bastante aguardado, visto que após sua publicação, as empresas interessadas em se tornarem a banca do concurso CNU 2025 poderão enviar suas propostas para o certame.

As novidades deste ano

Entre as novidades, estão duas novas carreiras transversais no serviço público federal: uma voltada para defesa e segurança pública e outra com foco em desenvolvimento socioeconômico. Os salários iniciais serão em torno de R$ 9 mil, com possibilidade de crescimento até R$ 21 mil ao longo da carreira.

“São duas carreiras que estão complementando as nossas carreiras transversais. A gente acha que tem que ter poucas carreiras, transversais e que possam atuar nos diversos ministérios”, afirmou Dweck durante participação em um evento promovido pela CNN Brasil.

4.300 aprovados do 1º CNU serão convocados

Além do novo edital, Dweck também confirmou que será publicada a autorização para o provimento de cerca de 4.300 candidatos aprovados na primeira edição do CNU — realizada no início deste ano e considerada um marco na tentativa de unificar os concursos públicos federais em um único processo seletivo.