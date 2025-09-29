Invest

Yamaha Factor por R$ 1.800; confira como participar dos leilões do Detran-SP

A cidade de Bebedouro é sede do próximo leilão do Detran-SP

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 18h14.

Por R$ 1.800, é possível arrematar uma Yamaha Factor 2008 em um leilão do Detran-SP. A partir desta segunda-feira, 29, será realizado outro leilão em Bebedouro (SP), com veículos recolhidos por infração na região.

As inscrições vão até 48 horas antes do leilão e são feitas por meio de editais, divulgados no Diário Oficial de São Paulo. Neles, também estão listados os veículos e sucatas disponíveis e o lance mínimo definido por peritos. 

Leilão de Bebedouro

O leilão conta com 13 veículos com condições de circular, entre automóveis e motocicletas, 31 lotes de sucatas aproveitáveis para desmonte e 39 condenadas à fundição e reciclagem. A lista pode ser conferida no edital da edição.

Dentre os destaques, estão uma Honda CG150 TitaneSD 2012 por R$ 3.800, um Gol 16V 2000 por R$ 2.900 e uma Yamaha Factor 2008 por R$ 1.800.

As unidades oferecidas no leilão podiam ser conferidas de perto entre 22 e 26 de setembro.

Como funcionam os leilões?

Um leilão costuma ter de três a quatro dias de duração. No primeiro, são vendidos os veículos aptos à circulação. Por vezes, a sucata inservível, aquela destinada à reciclagem ou fundição, também entra no primeiro dia. Nos demais, é oferecida a sucata aproveitável.

Os veículos podem ser conferidos de perto nos dois dias úteis que antecedem a abertura para os pré-lances.

Os leilões de veículos do Detran-SP são abertos a todas as pessoas interessadas, físicas e jurídicas inscritas no Cadastro da Receita Federal do Brasil, no caso dos veículos aptos a circular.

Por questões de segurança, porém, é vedada a participação de:

  • Servidores do Detran-SP e parentes de servidores até o segundo grau
  • Leiloeiros, seus parentes até segundo grau e membros de sua equipe de trabalho
  • Proprietários, sócios e/ou administradores dos pátios terceirizados, licitados ou
    conveniados onde se encontram custodiados os veículos, seus parentes até segundo grau e os membros da equipe de trabalho
  • Pessoas físicas e jurídicas impedidas de licitar e contratar com a administração, sancionadas com as penas previstas nos incisos III e IV do art. 156 da Lei federal nº 14.133, de 2021 ou, ainda, no art. 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 200
Acompanhe tudo sobre:CarrosGoverno

