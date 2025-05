Como se inscrever no Enem 2025? Veja passo a passo e calendário

O Ministério da Educação (MEC), por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), liberou as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 nesta segunda-feira, 26.

Os participantes terão entre 26 de maio e 6 de junho para se inscrever no exame. As provas objetivas e de redação serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro.

O Exame Nacional do Ensino Médio avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica. Com mais de 20 anos de existência, o Exame se tornou a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e de iniciativas como o Programa Universidade para Todos (Prouni).

Veja principais dúvidas sobre a inscrição no Enem 2025:

Veja passo a passo para se inscrever no Enem

Para se inscrever no Enem 2025, o candidato deve acessar a Página do Participante e fazer login com a conta Gov.br. Após o acesso, é necessário preencher o formulário com os dados pessoais, como CPF, data de nascimento, e-mail e telefone válidos.

Durante a inscrição, é obrigatório informar CPF, data de nascimento, e-mail e telefone válidos. Também deve ser escolhido o município onde a prova será aplicada e a opção de língua estrangeira, entre inglês ou espanhol.

Além disso, o participante deve declarar a necessidade de atendimento especializado ou específico, se for o caso. O preenchimento correto de todas as informações é condição indispensável para validar a inscrição e garantir a participação no exame.

Qual valor da inscrição do Enem?

A taxa de inscrição é de R$ 85, com pagamento até 11 de junho, via boleto, Pix ou cartão.

Quem pode se inscrever no Enem?

Estudantes do 3º ano do ensino médio em 2025: Aqueles que estão concluindo o ensino médio este ano.

Candidatos que já concluíram o ensino médio: pessoas que finalizaram o ensino médio em anos anteriores também podem participar.

Estudantes que ainda não concluíram o ensino médio: conhecidos como "treineiros", esses candidatos podem realizar a prova para familiarização, mas não poderão utilizar os resultados para ingresso em programas de ensino superior.

Pessoas com mais de 18 anos que não concluíram o ensino médio: podem utilizar o Enem para obter o certificado de conclusão do ensino médio, desde que obtenham pelo menos 450 pontos em cada área de conhecimento e nota superior a 500 pontos na redação.

Preciso saber qual curso quero fazer para se inscrever no Enem?

Não, não é necessário escolher o curso desejado no momento da inscrição. O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) não exige que o candidato defina uma carreira ou instituição de ensino superior ao se inscrever. A inscrição serve como uma avaliação de desempenho escolar e pode ser utilizada posteriormente para ingresso em universidades, programas de bolsas ou financiamento estudantil.

Como saber se a faculdade que eu quero entrar aceita o Enem?

Para verificar se a instituição de ensino superior aceita a nota do Enem, é necessário consultar diretamente a universidade ou faculdade de interesse. Cada instituição tem autonomia para definir os critérios de seleção e pode optar por utilizar a nota do Enem como parte do processo seletivo, seja por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Programa Universidade para Todos (ProUni) ou de processos seletivos próprios. É importante verificar junto à instituição se ela participa desses programas e se aceita a nota do Enem para o curso desejado.

Calendário do Enem

Pagamento da taxa: até 11 de junho

Atendimento especializado: solicitação até 6 de junho; resultado em 13 de junho

Recurso para atendimento especializado: 16 a 20 de junho; resultado em 27 de junho

Provas: 9 e 16 de novembro (ou 30/11 e 7/12 nas três cidades paraenses)

Como consultar isenção da taxa de inscrição?

Os interessados podem conferir se as solicitações foram aceitas, por meio da Página do Participante, com o login único do Gov.br. As devolutivas sobre as justificativas de ausência no Enem 2024 também estão disponíveis.

Quando o local de prova será divulgado?

O Inep ainda não definiu a data de divulgação do Cartão de Confirmação da Inscrição, que informará o número de inscrição; a data, a hora e o local do Exame. No último ano, o local de prova foi divulgado em outubro.

Quando será as provas do Enem?

O exame será dividido em dois domingos:

9 de novembro

45 questões de linguagens (incluindo língua estrangeira, escolhida no momento da inscrição)

45 questões de ciências humanas

Redação

16 de novembro

45 questões de matemática

45 questões de ciências da natureza

Horários (horário de Brasília)

Abertura dos portões: 12h

Fechamento: 13h

Início da prova: 13h30

Encerramento: 19h no primeiro dia e 18h30 no segundo

Para que serve o Enem

O Enem segue como a principal via de acesso ao ensino superior no país. As notas são usadas em processos seletivos como o Sisu, o Prouni e o Fies, além de servirem como critério de seleção em instituições privadas e internacionais. Candidatos interessados em participar desses programas devem obrigatoriamente se inscrever no Enem 2025.

Como usar o Enem como certificado de conclusão do Ensino Médio?

A edição de 2025 do Enem volta a permitir o uso da nota como certificado de conclusão do ensino médio para maiores de 18 anos.

No ato de inscrição, os interessados devem fazer solicitação marcando a opção correspondente.

Para isso, é necessário obter ao menos 450 pontos em cada prova objetiva e 500 na redação. A medida amplia o acesso à certificação, descontinuada no Enem desde 2017, quando passou a ser responsabilidade exclusiva do Encceja.