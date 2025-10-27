Qual graduação é a porta de entrada para quem quer trabalhar com startups?

Trabalhar com startups é o sonho de uma geração que busca unir propósito, inovação e crescimento acelerado. Mas, apesar da imagem de ambientes descolados e ideias disruptivas, o que faz a diferença nesse ecossistema é ter uma base sólida em gestão e estratégia. Por isso, a graduação em administração continua sendo a principal porta de entrada para quem quer construir uma carreira em startups.

De acordo com um levantamento do Distrito com a MAYA Capital, 95% dos fundadores de startups do Brasil têm ensino superior completo. As áreas variam, mas principalmente administração, finanças e negócios se destacam. O motivo é claro: entender de planejamento, finanças, marketing e operações é essencial para transformar boas ideias em negócios viáveis.

A rotina em startups exige agilidade, pensamento analítico e capacidade de tomar decisões rápidas em contextos incertos. Nesse sentido, a graduação em administração forma profissionais capazes de entender todas as etapas de um negócio — desde o desenho do modelo de receita até o desenvolvimento de estratégias de crescimento e captação de investimentos.

O curso ainda proporciona experiência prática com projetos reais e simulações empresariais, preparando o estudante para atuar em empresas que valorizam a experimentação e o aprendizado contínuo. Segundo o Global Entrepreneurship Monitor (GEM, 2024), profissionais com formação em administração têm 48% mais chances de iniciar ou liderar uma startup bem-sucedida.

O que diferencia quem quer trabalhar com startups

Quem busca uma carreira em startups precisa unir perfil empreendedor com pensamento estratégico. A graduação em administração ajuda a desenvolver justamente essas competências.

Veja o que o mercado mais valoriza nesses profissionais:

Capacidade de resolver problemas com rapidez e criatividade;

Entendimento de métricas de negócio e indicadores de desempenho;

Conhecimento em gestão financeira e de pessoas;

Adaptação a diferentes funções em equipes enxutas;

Visão de crescimento e escalabilidade.

Essas características aparecem entre as mais citadas em relatórios da Deloitte e da Endeavor sobre habilidades essenciais para profissionais de startups.

Em startups, cada decisão tem impacto direto no negócio. Por isso, profissionais com base em administração se destacam — eles conseguem enxergar o contexto geral, conectar áreas e antecipar riscos.

Além disso, o curso oferece contato com temas contemporâneos como transformação digital, inovação e gestão de projetos ágeis, competências que estão entre as mais procuradas em empresas de tecnologia e novos negócios, segundo dados da consultoria EY.

