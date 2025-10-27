Liceu lança ensino médio técnico gratuito em IA: ‘Queremos formar pessoas para o trabalho’

Com 153 anos de tradição, o Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo dá mais um passo em sua trajetória pioneira ao lançar uma formação gratuita em inteligência artificial e automação integrada ao ensino médio.

Criado para responder às transformações profundas que a tecnologia vem impondo ao mundo profissional, o curso reforça a vocação do Liceu para unir excelência técnica, inovação e formação humanista. O novo curso terá início em 2026.

“Todo curso do Liceu nasce de uma pesquisa minuciosa sobre as tendências e necessidades do mercado”, explica Fernando Ribeiro, coordenador dos cursos técnicos. “Nosso diferencial é essa proximidade com a indústria. É o que mantém o Liceu como referência há mais de um século e meio.”

O que o curso oferece

O curso de Desenvolvimento de Sistemas com ênfase em Inteligência Artificial e Automação foi concebido a partir da experiência acumulada pela escola desde 2019, quando o Liceu incluiu a disciplina de Inteligência Artificial e Machine Learning em seu curso de Automação Industrial – uma iniciativa pioneira no país, anterior à popularização de tecnologias como o ChatGPT.

Novo curso técnico forma jovens para o futuro do trabalho com foco em IA e automação (Arquivo Pessoal)

“A semente foi plantada lá atrás. Agora colhemos os frutos dessa experiência para oferecer uma formação robusta e alinhada ao que o mercado realmente precisa”, afirma Ribeiro.

A nova grade combina fundamentos técnicos e humanistas. O aluno aprenderá desenvolvimento de software (front-end e back-end), arquitetura de sistemas e hardware, banco de dados, redes e segurança da informação, além de módulos avançados em machine learning, deep learning, robótica, IoT e sistemas embarcados.

Mas o diferencial não está apenas na tecnologia. “Incluímos uma disciplina voltada à saúde física e mental”, destaca o coordenador. “Sabemos que os programadores podem passar 14 ou 15 horas seguidas diante de um computador. Queremos formar pessoas que entendam de tecnologia, mas que também saibam cuidar de si mesmas.”

O curso também contará com workshops, hackathons e projetos integradores, realizados em parceria com a indústria e com ecossistemas de startups.

A demanda do mercado

A decisão de lançar o novo programa está diretamente ligada à evolução das demandas do setor produtivo. “Hoje, controlamos linhas de produção inteiras com algoritmos de aprendizado de máquina”, explica Ribeiro. “É preciso profissionais capazes de desenvolver e aplicar essas soluções.”

Segundo ele, o curso forma jovens preparados para atuar em projetos de transformação digital e automação industrial, mas também empreendedores que possam criar startups e aplicar inteligência artificial em diferentes segmentos da economia.

No Liceu, todos os professores dos cursos técnicos são profissionais atuantes no mercado. “Costumo dizer que não temos professores profissionais, e sim profissionais professores”, afirma Fernando. Essa conexão constante com a realidade industrial garante que os conteúdos sejam sempre atualizados e práticos.

Alunos terão acesso a aulas de IA, automação e bem-estar físico e mental (Arquivo Pessoal)

Expectativas para 2026

As inscrições mal começaram e o interesse já surpreende. “Em poucas semanas, o número de candidatos cresceu muito. Devemos ultrapassar dez por vaga, o que é expressivo para o ensino técnico”, comemora o coordenador.

Mais do que números, o entusiasmo vem do propósito. “A gente prepara o estudante para o trabalho e não apenas para o mercado de trabalho”, ressalta Ribeiro.

“Queremos formar cidadãos capazes de atuar em qualquer desafio, seja numa grande corporação, numa startup ou na universidade.”

A estrutura do Liceu reforça essa proposta. Os laboratórios de Eficiência Energética e Energias Renováveis, criados com aporte da Aneel, são únicos entre as escolas particulares do país e servem de palco para experiências integradas entre as áreas técnicas e as disciplinas do ensino médio.

“Nosso aluno aprende sobre tecnologia também na aula de português ou de matemática. A escola inteira é um grande laboratório de aprendizado”, diz Fernando. “Aqui não há portas fechadas: todo estudante pode acessar os espaços, fazer experimentos, desenvolver ideias.”

Como vai funcionar o processo seletivo

O processo seletivo para 2026 já está aberto e segue até 24 de novembro. A prova será aplicada em 14 de dezembro, e podem participar estudantes que estejam cursando o 9º ano do Ensino Fundamental em 2025.

O Liceu oferece 60 vagas gratuitas para o novo curso, todas destinadas à filantropia:

40% delas para alunos com renda familiar per capita de até 1,5 salário mínimo ;

60% para famílias com renda de até 3 salários mínimos .

Além disso, há 10 vagas adicionais para pagantes. Os estudantes selecionados terão acesso a alimentação, uniforme, material escolar e vale-transporte – tudo sem custo.

O Liceu também mantém turmas nos cursos técnicos integrados em Automação Industrial e Edificações (30 vagas cada), além de bolsas integrais para o ensino médio regular pago, destinado a quem busca apenas a formação geral.