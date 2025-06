Aos 45, o desafio da reinvenção: líderes estão conquistando espaço na nova era do trabalho

Navegar pelo mercado de trabalho aos 45 anos exige mais do que experiência: é preciso estratégia, atualização e disposição para evoluir.

Em um cenário em que a digitalização redefine o perfil de profissionais competitivos, trabalhadores em meio de carreira estão redescobrindo seu potencial — e as ferramentas para isso.

A reinvenção não é uma opção: é uma exigência do novo mundo profissional.

De acordo com dados do Statista, a taxa de emprego entre pessoas de 45 a 54 anos segue alta, representando um segmento estável da força de trabalho.

No entanto, quando enfrentam o desemprego, esses profissionais lidam com uma barreira significativa: a discriminação por idade.

O desafio vai além de conquistar uma vaga — envolve provar valor em um mercado que valoriza o novo. As informações foram retiradas de Entrepreneur.

Carreira, liderança e tecnologia: uma nova equação profissional

Profissionais com mais de 45 anos estão investindo em habilidades antes consideradas distantes de seu repertório.

A familiaridade com ferramentas de automação, como o Zapier, permite automatizar tarefas repetitivas, liberando tempo para decisões mais estratégicas.

A fluência em comunicação digital também ganha relevância.

Além de dominar plataformas como Zoom e Slack, esses profissionais estão incorporando soluções assíncronas como Loom e organizadores de projeto como ClickUp e Miro.

A capacidade de liderar e colaborar remotamente é cada vez mais essencial.

Outro ponto-chave é o domínio de dados. Plataformas como o Google Looker ajudam a transformar métricas em insumos para decisões estratégicas.

Com isso, líderes seniores acompanham — e conduzem — as transformações no ambiente corporativo.

