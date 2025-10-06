Para CEO da Nvidia, a IA vai expandir essas três áreas

Jensen Huang afirma que a tecnologia atuará como parceira, exigindo supervisão e criatividade humana em setores como robótica, biotecnologia e design (Getty Images). (Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 6 de outubro de 2025 às 14h04.
Última atualização em 6 de outubro de 2025 às 14h08.
O CEO da Nvidia, Jensen Huang, afirmou que a inteligência artificial criará novas oportunidades profissionais que exigirão intervenção humana, criatividade e supervisão. Segundo Huang, a tecnologia funcionará como parceira, sem substituir totalmente os profissionais em setores como robótica, biotecnologia e design.
Huang destacou que a IA ampliará o escopo do que os humanos podem construir, aumentando a necessidade de participação humana em processos criativos e técnicos. A adoção de IA deve impulsionar a evolução dos empregos, em vez de eliminar completamente as oportunidades de trabalho.
A visão de Huang contrasta com declarações de outros líderes, como Elon Musk, que prevê a automação de todos os empregos, transformando o trabalho em um “hobby opcional” e sugerindo até programas de renda básica universal.
Bill Gates, cofundador da Microsoft, acredita que a IA poderá reduzir a jornada de trabalho para dois dias por semana em até uma década, mas ressalta que certas profissões complexas — como biólogos, programadores e especialistas em energia — permanecerão essenciais, pois são difíceis de automatizar.
Mesmo com preocupações sobre substituição de empregos, CEOs como Huang defendem que a IA deve expandir capacidades humanas e gerar novos campos de atuação, equilibrando produtividade e inovação tecnológica.
De olho em quem deseja ingressar nesse mercado, a EXAME e Saint Paul apresentam o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento introdutório ao seu curso de pós-graduação, por apenas R$ 37.
Ao final dos quatro encontros virtuais, que totalizam uma carga horária de 3 horas, todos os participantes receberão um certificado de conclusão do treinamento assinado pela Saint Paul e EXAME para incluir no currículo.
Veja, abaixo, os principais temas abordados:
Para aproveitar essa oportunidade única e garantir uma vaga, é só clicar no link abaixo. Mas é preciso correr, pois as vagas são limitadas.
EXAME abre vagas para treinamento em Inteligência Artificial com desconto de 90% e direito a certificado; clique aqui e garanta vaga