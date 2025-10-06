Para CEO da Nvidia, a IA vai expandir essas três áreas

O CEO da Nvidia, Jensen Huang, afirmou que a inteligência artificial criará novas oportunidades profissionais que exigirão intervenção humana, criatividade e supervisão. Segundo Huang, a tecnologia funcionará como parceira, sem substituir totalmente os profissionais em setores como robótica, biotecnologia e design.

Huang destacou que a IA ampliará o escopo do que os humanos podem construir, aumentando a necessidade de participação humana em processos criativos e técnicos. A adoção de IA deve impulsionar a evolução dos empregos, em vez de eliminar completamente as oportunidades de trabalho.

A visão de Huang contrasta com declarações de outros líderes, como Elon Musk, que prevê a automação de todos os empregos, transformando o trabalho em um “hobby opcional” e sugerindo até programas de renda básica universal.

Bill Gates, cofundador da Microsoft, acredita que a IA poderá reduzir a jornada de trabalho para dois dias por semana em até uma década, mas ressalta que certas profissões complexas — como biólogos, programadores e especialistas em energia — permanecerão essenciais, pois são difíceis de automatizar.

Mesmo com preocupações sobre substituição de empregos, CEOs como Huang defendem que a IA deve expandir capacidades humanas e gerar novos campos de atuação, equilibrando produtividade e inovação tecnológica.

