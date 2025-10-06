Sam Altman diz que se IA o substituir, ele terá esse emprego

O CEO da OpenAI, Sam Altman, já pensa em seu próximo passo profissional. No entanto, Altman não planeja fundar outra startup de IA ou um projeto tecnológico futurista. Seu foco é surpreendentemente simples: ele quer se tornar agricultor.

“Creio que chegará o momento em que a IA poderá ser um CEO melhor do que eu na OpenAI, e estarei completamente entusiasmado no dia em que isso acontecer”, afirmou Altman em entrevista ao CEO da Axel Springer, Mathias Döpfner.

O CEO tem um interesse especial pela agricultura. “Tenho uma fazenda onde passo parte do meu tempo e realmente a amo”, disse. Ao longo dos anos, Altman adquiriu residências multimilionárias em São Francisco e Napa, na Califórnia, e uma propriedade de US$ 43 milhões na Big Island, no Havaí.

Antes do sucesso do ChatGPT, Altman passava mais tempo na fazenda, cuidando de atividades como conduzir tratores e colher produtos, segundo ele.

Para Altman, a iminência da superação da inteligência humana pela IA é clara. Ele afirma que em alguns setores isso já ocorre.

“No curto prazo, a IA destruirá muitos empregos. No longo prazo, como em toda revolução tecnológica, acredito que encontraremos novas formas de trabalho”, afirmou.

Segundo ele, essas funções provavelmente estarão ligadas ao cuidado com outras pessoas.

O que torna os humanos únicos não é nossa capacidade intelectual, mas a forma como nos preocupamos uns com os outros. “A sociedade humana tem uma energia de protagonista; não nos importamos que as máquinas sejam mais inteligentes que nós. Elas já são”, disse Altman.

O CEO, vencedor do Axel Springer Award deste ano, prevê que a IA superará a inteligência humana até 2030. “Se até o fim desta década não tivermos modelos extraordinariamente capazes de realizar tarefas que não conseguimos, ficarei muito surpreso”, afirmou à Welt. Ele acrescentou que espera avanços surpreendentes já até o final de 2026.

