SpaceX, de Elon Musk, planeja novo teste com maior e mais poderoso foguete; saiba quando é

A SpaceX anunciou na sexta-feira (15) que realizará um novo teste do Starship no próximo dia 24. A gigante espacial de Elon Musk tenta pôr fim à série de falhas que marcaram os últimos testes do foguete, que terminou em explosões e destruição de destroços no Caribe.

O Starship, o maior e mais poderoso veículo de lançamento já construído, tem como objetivo não apenas levar seres humanos de volta à Lua, mas também concretizar o sonho de Musk de colonizar Marte.

No entanto, os testes anteriores geraram grandes desafios para a SpaceX, incluindo explosões que causaram impactos sobre a aviação, com voos desviando suas rotas para evitar os destroços que caíam do céu.

Crise na SpaceX

O próximo lançamento, agendado para o dia 24, ocorrerá na Starbase, instalações da empresa no Texas. A janela de lançamento está prevista para abrir às 20h30 (horário de Brasília). O teste será o décimo da série e manterá os objetivos de simular o lançamento de peças que representam os satélites Starlink, o serviço de internet de banda larga da empresa.

O teste de maio deste ano foi o mais recente e marcou a primeira reutilização do Super Heavy, o primeiro estágio do foguete. No entanto, o estágio falhou nos últimos momentos de descida no mar, e o propulsor mergulhou na água.

Foguete da SpaceX, de Elon Musk, explode durante teste no Texas; veja vídeo

Já o segundo estágio conseguiu continuar a queima até o final da sua trajetória suborbital. Porém, após meia hora, o veículo perdeu controle e ficou girando descontroladamente, resultando em um mergulho no oceano Índico e encerrando a missão.

Em março, a SpaceX havia recuperado o Super Heavy com sucesso, mas o segundo estágio apresentou problemas, se despedaçando sobre o oceano Atlântico pouco mais de seis minutos após a decolagem. Os destroços afetaram 239 voos, com 28 desviando suas rotas.

Em janeiro, o foguete também foi recuperado, mas o segundo estágio explodiu no ar, levando as companhias aéreas a desviar voos sobre o Golfo do México.

Desafios para Elon Musk

Essas falhas aumentaram a pressão sobre a SpaceX, colocando em dúvida o cronograma para o retorno dos humanos à Lua. O Starship faz parte da missão Artemis 3, prevista para colocar astronautas na superfície lunar em 2027. Originalmente, o voo deveria ocorrer até o fim de 2026. Com 123 metros de altura, o Starship foi projetado para ser totalmente reutilizável e a um custo relativamente baixo.

Apesar dos contratempos, a SpaceX segue com sua estratégia de “falhar rápido, aprender rápido”, o mantra que tem guiado seus sucessos nos voos espaciais comerciais. Elon Musk também tem planos ambiciosos para o futuro. Em março deste ano, ele afirmou que o Starship poderia partir para Marte em 2026, levando o robô humanoide Optimus da Tesla.

“O Starship partirá para Marte no final do próximo ano, levando o Optimus. Se este pouso correr bem, os pousos com humanos podem começar em 2029, embora 2031 seja mais provável”, escreveu o bilionário em sua rede social, X.

A expectativa é que a SpaceX continue com mais testes do Starship nos próximos meses, depois que a agência de aviação dos EUA aprovou o aumento no número de lançamentos anuais de 5 para 25.