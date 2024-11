Sem escala 6x1: os países onde as pessoas trabalham apenas 4 dias por semana

O fim da escala 6x1 têm sido um dos temas mais comentados pelos brasileiros nas últimas semanas após a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) visar o fim da escala onde se trabalha seis dias com apenas uma folga.

Uma das alternativas encontradas é a escala 4x3, com duas folgas na semana para o trabalhador --- um modelo já adotado em países como a Islândia, por exemplo.

Entre os anos de 2015 e 2019, o governo do país liderou uma iniciativa em parceria com empresas e sindicatos. Por lá, a carga horária semanal foi reduzida para cerca de 36 horas. E sem a diminuição do salário.

Quais países adotaram a escala?

Portugal e Reino Unido também reduziram a escala como uma alternativa para melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores e a aumentar a produtividade das empresas.

No caso do Reino Unido, várias empresas já testaram a escala de trabalho reduzida, e muitas delas optaram por reduzir a carga de trabalho semanal para apenas 32 horas em vez de 40.