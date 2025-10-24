Carreira

O conhecimento em negócios ajuda a ter sucesso? Entenda como

Mesmo em funções técnicas, compreender o impacto das decisões e saber pensar de forma estratégica é o que separa o bom profissional do profissional de sucesso

. Ter uma base em negócios ajuda a enxergar o todo, a falar a linguagem da gestão e a propor soluções que impulsionam resultados. (Getty Images)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 05h07.

Em um mercado de trabalho em transformação, dominar apenas a parte técnica da profissão já não garante crescimento na carreira. Cada vez mais, profissionais de sucesso são aqueles que entendem de negócios — mesmo que atuem em áreas como tecnologia, saúde, engenharia ou comunicação.

Profissionais de sucesso têm algo em comum: conseguem conectar seu trabalho ao impacto financeiro e estratégico da empresa. E isso é aprendido na graduação em administração, um curso que desenvolve pensamento crítico, raciocínio analítico e tomada de decisão baseada em dados.

A formação prepara o aluno para compreender como os diferentes setores de uma organização se relacionam — finanças, marketing, operações e gestão de pessoas — e como isso afeta os resultados. Essa base se torna essencial para quem busca crescimento na carreira em qualquer segmento.

A combinação entre repertório técnico e raciocínio de negócios é o que impulsiona as carreiras mais promissoras. Em um ambiente de trabalho cada vez mais competitivo, as empresas buscam colaboradores que compreendam o contexto, saibam tomar decisões estratégicas e consigam se adaptar às mudanças.

Veja alguns comportamentos comuns entre quem tem uma base sólida em negócios:

  • Traduz dados em ações estratégicas;

  • Entende como decisões operacionais afetam o desempenho financeiro;

  • Identifica oportunidades de inovação e crescimento;

  • Colabora de forma efetiva com diferentes áreas da empresa.

Essas habilidades de sucesso são citadas por relatórios de consultorias como Korn Ferry e Deloitte (2024) como os principais fatores de aceleração de carreira entre jovens talentos.

A graduação em administração oferece uma formação ampla, que vai além da teoria e foca em situações reais do mercado. O estudante aprende a interpretar cenários, gerenciar equipes, tomar decisões financeiras e analisar dados — competências que sustentam qualquer trajetória de crescimento na carreira.

Além disso, o curso possibilita o desenvolvimento de competências cada vez mais valorizadas, como pensamento analítico, comunicação clara e adaptabilidade. Um relatório recente da McKinsey (2025) mostrou que profissionais com base em negócios têm mais chances de se destacar em programas de desenvolvimento de liderança.

Mesmo em funções técnicas, compreender o impacto das decisões e saber pensar de forma estratégica é o que separa o bom profissional do profissional de sucesso. Ter uma base em negócios ajuda a enxergar o todo, a falar a linguagem da gestão e a propor soluções que impulsionam resultados.

A graduação em administração se destaca justamente por formar esse tipo de profissional — preparado para inovar, crescer e se destacar, independentemente da área em que atua. Em um mundo em que as empresas buscam agilidade e visão estratégica, quem entende de negócios não apenas acompanha o mercado — define o rumo dele.

