Por que a capacidade de análise virou diferencial valorizado nas empresas?

No mercado de trabalho atual, a capacidade de análise se tornou um dos critérios mais valorizados por empresas de todos os setores. Em um ambiente competitivo e orientado por dados, organizações buscam profissionais capazes de interpretar informações, antecipar tendências e transformar dados em decisões estratégicas.

Segundo levantamento da consultoria McKinsey (2025), companhias que priorizam profissionais com habilidades analíticas registram até 23% mais eficiência operacional e 19% de crescimento mais rápido do que concorrentes que não aplicam esse tipo de gestão. A razão é simples: dados só têm valor quando interpretados por quem sabe fazer as perguntas certas.

Se antes o foco estava em quem executava tarefas com rapidez, hoje o diferencial está em quem consegue analisar cenários complexos e propor soluções práticas. A capacidade de análise é apontada como uma das cinco habilidades mais procuradas pelo mercado.

Profissionais que dominam ferramentas de análise e raciocínio crítico são os mais requisitados em áreas como finanças, marketing, tecnologia e gestão. E essa demanda não é exclusiva de grandes corporações — startups e pequenas empresas também priorizam candidatos que saibam interpretar dados e identificar oportunidades de negócio.

A graduação em administração tem se consolidado como uma das formações mais completas para quem deseja desenvolver a capacidade de análise. O curso integra disciplinas que combinam gestão estratégica, economia, finanças e análise de dados aplicados a decisões reais — algo essencial para quem busca se destacar em cargos de média e alta gestão.

De acordo com dados do MEC, o curso forma mais de 70 mil profissionais por ano no Brasil, sendo uma das graduações mais procuradas do país. A formação desenvolve habilidades procuradas pelo mercado, como pensamento crítico, resolução de problemas e uso de dados para planejamento de negócios.

A capacidade de análise se tornou indispensável para interpretar métricas de desempenho, otimizar resultados e identificar riscos antes que eles afetem o negócio. Entre os usos mais comuns nas empresas estão:

Avaliação de indicadores financeiros e de performance ;

Definição de estratégias de marketing baseadas em dados reais ;

Identificação de oportunidades de redução de custos e aumento de receita ;

Tomada de decisão mais assertiva em cenários de incerteza.

Essas práticas tornaram a capacidade de análise o elo entre gestão, tecnologia e inovação.

Relatório da IBM (2025) mostra que 77% das empresas pretendem contratar ou treinar funcionários com foco em análise de dados e pensamento crítico. E, entre os profissionais recém-formados, aqueles que desenvolveram habilidades analíticas durante a graduação têm 38% mais chances de conseguir um emprego nos primeiros seis meses após o curso.

Ou seja, dominar a capacidade de análise não é apenas uma vantagem competitiva — é uma exigência. No mundo corporativo, quem consegue entender os dados, interpretar tendências e propor soluções práticas assume naturalmente posições de destaque.

Conheça a mais nova Graduação em Adm de SP

Estão abertas as inscrições para o processo de admissão da turma de 2026 da Graduação em Administração da Saint Paul. As candidaturas devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site oficial da Saint Paul, entre 30 de setembro e 27 de outubro de 2025.

O candidato precisa informar e-mail e número de celular ativos e escolher a forma de ingresso no momento da inscrição.

A taxa é de R$ 300, com isenção para quem já participou do programa NextGen, desde que tenha cumprido ao menos 16 horas de carga horária. O valor não é reembolsável.

Após a confirmação, o candidato receberá um link para envio dos documentos exigidos, do portfólio e do vídeo de apresentação, dentro do prazo definido no cronograma. Inscreva-se aqui.

Conheça a nova graduação em Administração da Saint Paul, que forma líderes preparados para o futuro dos negócios.