O que é gestão de pessoas?

A sabedoria por trás da gestão de pessoas está na capacidade de compreender e liderar um dos recursos mais valiosos de uma empresa: seu capital humano.

Por isso, o profissional que ocupa o cargo de gestor tem como responsabilidade criar estratégias e práticas destinadas a administrar e desenvolver o potencial humano de seus liderados

Neste sentido, seu foco principal é otimizar o desempenho dos colaboradores, alinhando-o com os objetivos e valores da empresa com base em quatro pilares essenciais:

Recrutamento e seleção: a atração de talentos minuciosa é o primeiro passo na construção de uma equipe eficiente. A identificação e retenção de candidatos com habilidades adequadas e valores alinhados à cultura da empresa são fundamentais. Desenvolvimento de pessoas : a capacitação e o desenvolvimento contínuo dos colaboradores são essenciais para manter a equipe atualizada e altamente qualificada. Gestão de desempenho : avaliar o desempenho dos funcionários de maneira justa e objetiva permite o reconhecimento dos talentos e identificação de habilidades já existentes e que podem ser desenvolvidas. Gestão de relações: construção de um ambiente de trabalho saudável, pautado no respeito, comunicação eficaz e relações interpessoais sólidas.

No cenário corporativo atual, a gestão de pessoas desempenha um papel crucial para o sucesso e consolidação das organizações, além do bom desempenho dos colaboradores. Continue a leitura deste texto e saiba mais.

Felicidade, produtividade e liderança

Pesquisas apontam que um trabalhador feliz é, em média, 31% mais produtivo e três vezes mais criativo em comparação com outros. Esse resultado ganha ainda mais força com o estudo feito pela consultoria Robert Half: 89% das companhias reconhecem que bons resultados estão diretamente ligados à motivação e à felicidade dos colaboradores.

Além disso, 94% dos profissionais entrevistados acreditam que a satisfação é influenciada pela atuação da liderança. Outro estudo, realizado pela Harvard Business Review, revelou que os gestores que são capazes de se comunicar de forma eficaz têm 50% mais chances de ter funcionários engajados e comprometidos.

O papel do líder na gestão de pessoas

Todas as empresas são feitas de pessoas para pessoas. Neste sentido, exercer um papel de liderança exige não apenas competências técnicas, mas também uma profunda compreensão das necessidades e dinâmicas humanas. Algumas soft skills importantes para essa posição são:

Empatia;

Adaptabilidade;

Liderança inspiradora;

Inteligência emocional;

Pensamento estratégico;

Comunicação clara e eficaz.

Ser um bom líder é um esforço contínuo que gera resultados em que todo mundo ganha: o gestor, seus liderados, parceiros de trabalho e a companhia que representam. Entre as vantagens, podemos destacar:

Redução de erros técnicos;

Fortalecimento do senso de colaboração;

Aumento ao alinhamento entre as pessoas e times;

Alcance de metas mais desafiadoras e relevantes para a empresa;

Redução do turnover com o aumento da atração e retenção de talentos;

Promoção do bem-estar ocupacional com a criação de um ambiente de trabalho agradável.

3 habilidade que todo líder precisa para a gestão de pessoas

As melhores características de um gestor podem variar de acordo com o contexto, o grau de maturidade da equipe e o perfil do próprio líder. Confira as mais relevantes.

Não microgerenciar

Esse tipo de comportamento desencoraja e frustra o funcionário. Procure empoderar a equipe e oferecer o equilíbrio certo entre liberdade e aconselhamento, mostrando que confiam nos seus subordinados.

É orientado a resultados

Bons gestores têm objetivos baseados em dados que orientam o trabalho de cada pessoa do time. Essa prática faz com que cada indivíduo tenha consciência de onde está e onde quer chegar, além de ter um direcionamento assertivo e sem achismos sobre o que precisa ser feito para alcançar o “alvo”.

Apoia desenvolvimento do time

O gestor de pessoas tem papel fundamental no desenvolvimento das habilidades dos seus subordinados e direcionar como eles podem avançar em suas carreiras. Eles podem ser verdadeiros mentores para seus funcionários, compartilhando suas vivências como exemplos de sucesso.