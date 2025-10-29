Quem estuda administração ganha mais com o tempo? Veja o que dizem os números

Investir em uma graduação em administração é apostar em uma carreira com retorno financeiro progressivo. De acordo com dados recentes, a média salarial de um administrador no início de no Brasil é de aproximadamente R$ 4.807,55 mensais para uma jornada de 42 horas semanais. o entanto, essa média pode variar conforme o nível de experiência, setor de atuação e região do país.

Profissionais em início de carreira, com até dois anos de experiência, podem esperar salários na faixa de R$ 2.500,00 mensais. À medida que ganham experiência e assumem responsabilidades maiores, como gestão de equipes e projetos estratégicos, seus salários podem aumentar significativamente, atingindo R$ 5.000,00 ou mais.

diretor financeiro, diretor de RH ou diretor comercial podem ter salários médios que chegam a R$31.000. Para cargos de SEO, por exemplo, a remuneração pode alcançar R$ 60.000. Os maiores salários na área administrativa são para cargos de alta gestão e em especialidades financeiras. Profissionais comoou. Para cargos de SEO, por exemplo, a remuneração pode alcançar R$ 60.000.

A administração é uma área ampla, e a especialização pode impactar diretamente na remuneração. Setores como tecnologia, consultoria, e-commerce e indústria financeira têm se destacado por oferecer salários mais atrativos para administradores. Além disso, funções de liderança, como coordenador ou gerente, apresentam remunerações superiores às de cargos operacionais.

Por exemplo, profissionais que atuam em áreas como marketing, logística e recursos humanos podem alcançar salários mensais que variam de R$ 6.000,00 a R$ 13.000,00, dependendo da experiência e da empresa,

A graduação em administração oferece uma formação sólida que prepara o profissional para enfrentar os desafios do mercado de trabalho e alavancar sua carreira. Disciplinas como finanças, marketing, recursos humanos e estratégia empresarial proporcionam uma visão abrangente dos negócios, essencial para quem almeja cargos de liderança.

Além disso, a graduação desenvolve habilidades comportamentais, como liderança, comunicação e tomada de decisões, que são fundamentais para o sucesso profissional. Estudos mostram que profissionais com essas competências têm maior potencial de crescimento e remuneração no mercado.

O mercado de trabalho está em constante evolução, e novas funções estão surgindo para atender às demandas de um mundo cada vez mais digital e globalizado. A graduação em administração prepara o profissional para se adaptar a essas mudanças, desenvolvendo competências como inovação, gestão de mudanças e pensamento estratégico.

Além disso, o curso oferece uma formação sólida em finanças corporativas, gestão de riscos, análise de dados e governança corporativa, áreas essenciais para cargos de liderança no futuro. Essa preparação permite que o profissional esteja pronto para assumir posições de destaque, mesmo em funções que ainda não existem.

Optar pela graduação em administração é investir em uma carreira com crescimento contínuo e oportunidades diversificadas. Com salários que aumentam com a experiência e especialização, e uma formação que prepara para os desafios do futuro, o curso oferece uma base sólida para quem busca sucesso profissional.

Se você está em dúvida sobre qual carreira seguir, considere a administração como uma opção estratégica. Além de oferecer um retorno financeiro atrativo, a graduação prepara para liderar e inovar em um mercado de trabalho dinâmico e em constante transformação.

Conheça a mais nova Graduação em Adm de SP

Estão abertas as inscrições para o processo de admissão da turma de 2026 da Graduação em Administração da Saint Paul. As candidaturas devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site oficial da Saint Paul.

O candidato precisa informar e-mail e número de celular ativos e escolher a forma de ingresso no momento da inscrição.

A taxa é de R$ 300, com isenção para quem já participou do programa NextGen, desde que tenha cumprido ao menos 16 horas de carga horária. O valor não é reembolsável.

Após a confirmação, o candidato receberá um link para envio dos documentos exigidos, do portfólio e do vídeo de apresentação, dentro do prazo definido no cronograma. Inscreva-se aqui.

Conheça a nova graduação em Administração da Saint Paul, que forma líderes preparados para o futuro dos negócios.