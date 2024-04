Dívidas? Nunca mais! Veja 6 segredos para sair do vermelho e aumentar os lucros do seu negócio

Lidar com a concorrência, gerenciar equipes e equilibrar as finanças faz parte da rotina dos mais de 93 milhões de brasileiros que resolveram mergulhar no mundo dos negócios e abrir a própria empresa. Mas são tantos desafios que muitos falham nessa jornada. Segundo o Sebrae, 29% das empresas brasileiras fecham nos primeiros cinco anos.

Há, porém, uma boa notícia. Com inteligência financeira – uma das habilidades mais importantes para tomadores de decisão – as empresas podem mitigar riscos e aumentar os lucros. Basta dominar alguns segredos. Veja, abaixo, alguns deles.

Aqui estão os segredos para sair do vermelho

1. Descobrir onde está o problema

Não dá para resolver as pendências financeiras sem saber de onde elas surgem. Por isso, o passo inicial é fazer um diagnóstico minucioso das finanças da sua empresa. Busque identificar os principais pontos de desequilíbrio e as áreas que demandam maior atenção. Esse também é o momento ideal para identificar os gastos desnecessários e os custos excessivos – e colocar em prática ações para trazer mais economia para o negócio.

2. Pague suas dívidas

Parece óbvio, mas priorizar o pagamento das dívidas deve ser a prioridade de uma empresa que busca sair do vermelho. Entre em contato com credores e mostre-se disposto a quitar débitos – nessas situações, é possível conseguir condições mais favoráveis para o pagamento. É importante criar um plano de quitação que se encaixe no seu fluxo de caixa.

3. Aprenda a controlar o fluxo de caixa

É como diz o ditado: não gaste mais do que ganha. Essa regra básica deve guiar as finanças corporativas, em especial para empresas que desejam sair do vermelho para aumentar os lucros. Em vez de se envolver em empréstimos ou financiamentos que não conseguiram pagar, as empresas devem buscar o equilíbrio entre as entradas e saídas.

4. Esses gastos são realmente necessários?

É hora de cortar o que não é essencial. Faça uma revisão criteriosa de todos os custos e despesas da empresa. Nesse processo, busque identificar e eliminar gastos supérfluos, que podem ser substituídos por alternativas mais econômicas. Se possível, tente negociar com fornecedores descontos ou melhores condições de pagamento.

5. Prefira processos básicos, mas que funcionam

Aumentar a eficiência operacional pode trazer bons resultados para o negócio. Mas, tão importante quanto otimizar processos, é manter processos básicos, mas que funcionem. Prefira processos enxutos e eficientes, que permitam uma gestão mais fácil e resultados mais rápidos. Neste momento de organização, a simplicidade pode ser a melhor opção.

6. Diversifique sua fonte de renda

Não coloque todos os ovos na mesma cesta é o conselho que todo especialista em investimentos recomenda para executivos que querem aumentar as chances de lucro do negócio. Por isso, o segredo é buscar formas de diversificar a fonte de renda da empresa – seja lançando novos produtos ou explorando outros mercados.

Chega de teoria! Veja na prática como dominar as finanças

Além de dominar esses segredos, é preciso ir além e estar por dentro de conceitos como valuation, M&A, finanças sustentáveis e DRE. Foi pensando nisso que a EXAME desenvolveu a Masterclass Inteligência Financeira, que vai mostrar o caminho para executivos e gestores (de todas as áreas) otimizarem as finanças dos negócios.

Durante o treinamento, que acontece em 17 de abril, os participantes poderão aprofundar seu entendimento sobre como as inovações tecnológicas estão transformando o cenário das finanças, mas também como controlar o orçamento e melhorar a tomada de decisão. Para acessar a sala de transmissão, os interessados devem realizar inscrição aqui.

Veja, a seguir, os principais tópicos que serão abordados.

O que é um balanço financeiro?

Como construir um DRE?

O que é preciso saber sobre sistemas tributários?

Como tomar melhores decisões financeiras?

Quais os caminhos para otimizar recursos?

Como comunicar informações de forma clara?

O que é preciso para fazer bons investimentos?

