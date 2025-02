Cada vez mais CFOs estão virando CEOs – e essas são as habilidades necessárias para chegar lá

Nos últimos anos, o mercado tem registrado um número cada vez maior de CFOs assumindo a posição de CEO.

No Reino Unido, um terço dos executivos-chefe das 100 maiores empresas da região eram diretores financeiros. No Brasil, a tendência se repete: segundo uma pesquisa da Flow Executive Finders, de 2024, 26% dos CEOs de empresas listadas na Ibovespa vieram do setor financeiro.

Segundo a revista Fortune, essa transição está se tornando cada vez mais comum devido à busca por executivos com conhecimento sobre gestão de capital, eficiência operacional e tomada de decisão baseada em dados.

A ascensão dos CFOs

A crescente presença de CFOs na posição de CEO reflete uma mudança nas dinâmicas de liderança corporativa.

Tradicionalmente vistos apenas como guardiões das finanças, os CFOs expandiram seu papel para se tornarem parceiros estratégicos dos CEOs, influenciando decisões estratégicas que moldam o futuro das organizações.

Essa evolução é impulsionada por um ambiente de negócios cada vez mais complexo, onde a compreensão profunda das finanças e a capacidade de navegar por incertezas econômicas são habilidades essenciais para a liderança executiva. Além disso, o departamento financeiro costuma ter todos os dados necessários para a empresa navegar pelo mercado.

Fatores que contribuem para a transição

CFOs tem várias competências que fazem deles candidatos naturais ao cargo de CEO, tais como:

Gestão financeira sólida : em tempos de volatilidade econômica, a expertise financeira dos CFOs é valorizada para garantir a saúde fiscal e a sustentabilidade das empresas;

: em tempos de volatilidade econômica, a expertise financeira dos CFOs é valorizada para garantir a saúde fiscal e a sustentabilidade das empresas; Visão estratégica : além de gerenciar números, os CFOs estão envolvidos em planejamento estratégico, fusões e aquisições, e iniciativas de crescimento, proporcionando uma perspectiva holística dos negócios;

: além de gerenciar números, os CFOs estão envolvidos em planejamento estratégico, fusões e aquisições, e iniciativas de crescimento, proporcionando uma perspectiva holística dos negócios; Tomada de decisão baseada em dados: a proficiência em análise de dados permite aos CFOs tomar decisões informadas, alinhando operações com objetivos estratégicos e melhorando a eficiência operacional.

O perfil do novo CEO

A transição de CFO para CEO requer um conjunto específico de habilidades e competências que nem todos os diretores financeiros possui.

Alyse Bodine, sócia da Heidrick & Struggles, uma das maiores consultorias de liderança do mundo, aponta que diretores financeiros que querem subir de patamar precisam demonstrar um impacto tangível na operação da empresa, além de terem um tino para visão estratégica e, claro, terem impulsionado bons resultados financeiros para a companhia.

"CFOs com experiência em gestão de DREs, comunicação com stakeholders e entendimento do negócio têm maior chance de assumir a liderança da empresa," completa Scott Simmons, sócio-diretor da Crist Kolder Consulting, em entrevista à Fortune Magazine. "A combinação de habilidades técnicas e interpessoais é central para o sucesso na posição de CEO."

Já, Shawn Cole, presidente da Cowen Partners, entende que a parceria entre CFOs e CEOs traz transparência na análise de desempenho e na alocação de recursos, facilitando o alinhamento das metas financeiras com os objetivos corporativos. Segundo ele, é muito por isso que os diretores financeiros estão tão bem posicionados para se tornarem CEOs: "eles já tem o entendimento das duas funções," diz.

Desafios e oportunidades na transição

A trajetória de CFO para CEO, contudo, não é isenta de desafios. A mudança de uma função focada principalmente em finanças para uma posição de liderança geral exige:

Adaptação cultural : compreender e influenciar a cultura organizacional é vital para implementar mudanças eficazes;

: compreender e influenciar a cultura organizacional é vital para implementar mudanças eficazes; Gestão de pessoas : desenvolver habilidades de liderança e gestão de equipes diversificadas é essencial para o sucesso como CEO;

: desenvolver habilidades de liderança e gestão de equipes diversificadas é essencial para o sucesso como CEO; Visão de mercado: ampliar o foco para incluir tendências de mercado, inovação e relacionamento com clientes.

No entanto, essa transição também oferece grandes oportunidades: dados da McKinsey revelam que 70% dos CFOs que se tornaram CEOs conseguiram manter ou aumentar a receita de suas empresas nos três primeiros anos de mandato, destacando a eficácia dessa mudança de liderança.

Para os profissionais de finanças que aspiram ao mais alto cargo executivo, investir no desenvolvimento de competências amplas e na compreensão profunda dos negócios é fundamental para navegar com sucesso nessa jornada de liderança.

