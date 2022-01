MRS abre programa de estágio; veja outras empresas com vagas

Se você está buscando por uma oportunidade de estágio e aprendizagem, se prepare que 2022 também promete boas notícias: os meses de dezembro e janeiro terão o maior volume de vagas do ano. Segundo o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), serão criadas 55.000 vagas.

Para participar dos processos seletivos, jovens e adolescentes precisam estar cadastrados, com CEP, e-mail e número de contato atualizados no Portal do CIEE.

E, para conseguir uma vaga, que tal reforçar as experiências no seu currículo? Cursos livres e online são uma ótima opção para isso.

Até o dia 15 de janeiro, é possível se inscrever no programa #MeuFuturoéTech da Localiza com a Órbi Academy Techboost. As empresas estão oferecendo 10 mil bolsas de estudo para realizar de graça o curso introdutório sobre a linguagem .NET.

Para quem está na graduação ou é recém-graduado, diversas empresas têm programas abertos. Confira abaixo mais companhias que abriram programas de estágio e trainee.

Janeiro

Alcoa – estágio e trainee

A Alcoa, produtora de bauxita, alumina e alumínio busca 70 jovens talentos para integrar o seu time. Com as vagas localizadas em Juriti (PA), São Luis, Poços de Calda (MG) e São Paulo, os estudantes terão uma grande oportunidade de desenvolvimento profissional. Para participar do processo de estágio, os candidatos precisam ter formação prevista até dezembro de 2024.

Inscrições: até 10 de janeiro pelo site

Voith – estágio

A empresa tem 20 vagas exclusivas para mulheres. Serão aceitos currículos de todos os cursos de graduação com previsão de conclusão entre dezembro de 2023 e dezembro de 2024. Outros pré-requisitos para participar do processo de seleção é ter inglês avançado ou fluente e disponibilidade para estagiar na região do Jaraguá, na zona noroeste da cidade de São Paulo, por 6 horas por dia. Para isso, a candidata deve estudar à noite.

Salário: não informado

Inscrições: até 10 de janeiro pelo site

Marisa – trainee

O processo tem vagas exclusivas para pessoas que se identificam com o gênero feminino. Serão oferecidas cerca de oito a dez vagas para São Paulo, com possibilidade de atuação também em outras localidades durante um período determinado. O programa é voltado para profissionais formadas em qualquer curso de licenciatura ou bacharelado entre 2019 e dezembro de 2021.

Salário: compatível com o mercado, benefícios como folga de aniversário, home office, assistência médica, assistência odontológica, TotalPass e descontos na rede Marisa;

Inscrições: até 10 de janeiro pelo site

Rede D’Or São Luiz – trainee

Podem participar do processo de seleção profissionais formados entre agosto de 2017 e dezembro de 2021 nos cursos de: Administração, Ciências Econômicas, Enfermagem, Engenharias, Farmácia, Bioquímica e Medicina.

Salário: não informado

Inscrições: até 12 de janeiro pelo site

EDP – estágio

São 55 vagas para estudantes de qualquer curso de nível superior ou tecnólogo. Na edição de 2021, a empresa teve 51% de vagas preenchidas por estudantes negros e negras. Assim, para esta edição, a empresa irá manter a meta de metade das vagas para esse grupo.

As oportunidades serão nas áreas de inovação, tecnologia da informação, jurídico, financeiro, dentre outras, como também em áreas técnicas, como geração, transmissão, comercialização e distribuição.

Salário: não informado

Inscrições: até o dia 14 de janeiro pelo site do 99 jobs.

MRS - estágio

A MRS está como inscrições para seu Programa de Estágio 2022. São 115 vagas distribuídas por cidades dos três estados onde a empresa atua – Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. As oportunidades são para estudantes universitários e alunos de escolas técnicas. As vagas estão distribuídas em áreas como Manutenção Ferroviária, Operação Ferroviária, Engenharia, Finanças, Recursos Humanos, Relações Institucionais, Jurídica, Comercial, entre outras.

O processo seletivo compreende cinco fases: inscrições, testes on-line, business case on-line, painel com gestor e entrevista individual.

Inscrições: até 14 de janeiro e somente podem ser feitas por meio do site da empresa.

Marfrig – estágio e trainee

São 17 vagas para estágio e 24 para trainee. Para as vagas de estágio, os estudantes precisam estar cursando o último ou penúltimo ano de diversos cursos elegíveis. Para trainee, os requisitos são: recém-formados nos últimos dois anos.

Salário: R$ 2.000,00 para estágio e R$ 6.000 para o trainee

Inscrições: até 16 de janeiro pelo site

PwC Brasil – estágio e trainee

Podem participar estudantes e profissionais com até dois anos de formação em diversos cursos. Os interessados podem se candidatar para a consultoria tributária, consultoria de negócios e consultoria em tecnologia.

Salário: não informado

Inscrições: até o dia 17 de janeiro pelo site da Cia de Talentos

Globo – estágio

As vagas são para áreas de criação e produção de conteúdo, tecnologias, financeiro, jurídico, recursos humanos, entre outras. O programa vai abranger as cidades de Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP).

Para se candidatar, os estudantes do ensino superior devem ter formação prevista entre julho de 2023 a julho de 2024. Qualquer curso será aceito no processo seletivo. Quanto aos alunos do ensino técnico, serão aceitos os cursos de Eletrônica, Eletrotécnica, Mecatrônica, Segurança do Trabalho, Telecomunicações ou outros cursos de tecnologia. É necessário ter disponibilidade para estagiar por até dois anos.

Salário: não informado

Inscrições: até o dia 17 de janeiro pelo site

Gafisa – estágio e trainee

As vagas de estágio são para estudantes com previsão de término do curso para dezembro de 2023 nos cursos de Administração de Empresas, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Direito, Economia, Engenharia Civil, Marketing e Tecnologia da Informação.

No trainee, a empresa procura pessoas formadas entre julho de 2020 e dezembro de 2021 nos cursos de Administração de Empresas, Economia, Direito, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Arquitetura e Urbanismo ou Marketing.

Salário: não informado

Inscrições: até 18 de janeiro no site do programa de estágio e no site do programa de trainee

Grupo CCR – estágio

São 82 vagas destinadas a estudantes de diversas regiões do Brasil, que estejam cursando o penúltimo ou último ano do ensino superior, independente da área de formação. Não serão exigidos conhecimentos de inglês e não há restrição de curso ou universidade para a escolha dos candidatos.

Salário: bolsa-auxílio e benefícios como seguro de vida, Gympass, vale alimentação ou refeição e folga de aniversário

Inscrições: até 21 de janeiro pelo site

Rôgga – estágio e trainee

Para participar do programa de estágio, o universitário deve residir em Joinville-SC ou cidades do litoral norte de Santa Catarina (Penha, Piçarras, Itajaí e Navegantes), ter conhecimento em ferramentas Google e estar estudando engenharia civil, arquitetura, economia, publicidade e propaganda, engenharia de produção, superior em engenharia ambiental, engenharia mecânica, administração, matemática, física, contabilidade, processos gerenciais ou gestão de qualidade.

Já para o programa de trainee, o interessado deve residir em Joinville-SC, litoral norte ou Vale do Itajaí-SC, ter graduação completa em administração, economia, engenharia civil e arquitetura, com conclusão entre 2018 e 2021, e oferecer vivência e atuação de no mínimo dois anos nas áreas.

Salário: até R$ 1.398,67 no estágio e R$ 4.500 no trainee

Inscrições: até 26 de janeiro pelo site

CantuStore – estágio

São 31 vagas para as áreas Comercial, Logística, Marketing, Jurídico, Finanças, E-commerce, TI, Compras, RH, Fiscal, Novos Negócios, entre outras. Os pré-requisitos estão baseados no curso no qual o candidato está inscrito. São elegíveis aqueles que estudam Administração, Engenharias, TI, Economia, Marketing, Publicidade e Propaganda, Relações Internacionais, Ciências Contábeis, Direito, entre outros. Além disso, os candidatos precisam ter a formação concluída entre junho de 2023 e dezembro de 2024. Conhecimentos de inglês serão considerados um diferencial.

Salário: R$ 1.500,00 e benefícios

Inscrições: até dia 28 de janeiro pelo site

American Tower – estágio

Para participar, basta ter formação prevista a partir de dezembro de 2023 nos cursos de Administração, Arquitetura, Direito, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia de Produção, Engenharia de Telecomunicações, Ciências Econômicas/Economia, Contabilidade/Ciências Contábeis, Publicidade e Propaganda, Marketing, Jornalismo e Relações Públicas.

Salário: R$1.800,00 e benefícios

Inscrições: até 28 de janeiro pelo site

Aegro – estágio

A empresa vai selecionar 20 estudantes das áreas de Engenharia de Software e Design de Produto para participarem de três meses de estudos e treinamento, sendo que após esse período, 10 pessoas seguirão como estagiários na Aegro.

Salário: não informado

Inscrições: até o dia 31 de janeiro pelo site

Logicalis – estágio

São 42 vagas abertas para jovens que estejam cursando Administração, Psicologia, Direito, Segurança da Informação, Ciências da Computação, Ciências Econômicas, Engenharia de Telecomunicação, Engenharia da Computação, Engenharia Elétrica, Engenharia de Produção, Matemática, Estatística e Sistemas da Informação.

Salário: de R$1.600 até 1.800

Inscrições: até 31 de janeiro pelo site

Fevereiro

Banco Cetelem – estágio

São 10 vagas nas áreas de Tecnologia da Informação (2 vagas), Recursos Humanos (2 vagas), Operações (4 vagas) e Produtos (2 vagas). Podem participar estudantes a partir do segundo semestre dos cursos superiores relacionados às áreas mencionadas acima e não é necessário conhecimento em idiomas estrangeiros.

Salário: não informado

Inscrições: até 4 de fevereiro pelo site do banco

Sem data definida

Neoenergia – estágio

O novo processo terá vagas constantemente e o recrutamento será realizado com foco em cada uma delas. Além de inscrever o currículo nas vagas, os estudantes universitários de diversas áreas podem criar alertas para as áreas desejadas.

O estudante que se inscrever no Programa de Estágio estará disponibilizando o seu currículo para mais de 20 recrutadores espalhados em todo o país e com vagas em diversas áreas.

Salário: além da bolsa auxílio, os benefícios incluem programa de idiomas, programa de desenvolvimento e auxílio para atividade física

Inscrições: o ano todo pelo site

Basf – estágio

As vagas são para atuar nos segmentos automotivo, agronegócio, químico, tintas Suvinil e na área corporativa. A empresa tem programas para alunos do ensino superior, ensino técnico e focados na área de agronomia e engenharia agrônoma.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site da Cia de Talentos

KPMG – trainee

Para se candidatar, é necessário ter graduação de junho de 2019 a dezembro de 2024. O processo também pede por inglês intermediário. São vagas em diversas cidades do Brasil.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site da Cia de Talentos

Nestlé – estágio

O programa aceita estudantes de todos os cursos de graduação com formação prevista entre dezembro de 2020 a julho de 2021; é necessário ter inglês a partir do intermediário e ter bons conhecimentos no pacote Office.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site da Cia de Talentos

Amazon – estágio

Com ambiente de trabalho dinâmico e estímulo à inovação, a Amazon têm neste momento 13 vagas abertas para diferentes áreas de atuação, em São Paulo, Barueri e Campinas.

Salário: 2.300 reais

Inscrições: pelo site da Cia de Estágios

EY – trainee

São 250 vagas para estudantes universitário e recém-formados (até três anos). Para os cursos de ciências contábeis e de TI, é exigido o nível básico de inglês. O inglês intermediário é pré-requisito para os demais cursos de administração de empresas, ciências atuariais, economia, relações internacionais, comércio exterior, direito, engenharia (todas), estatística, física, matemática, psicologia, marketing, publicidade e propaganda, design.

Salário: não informado.

Inscrições: o ano todo pelo site do programa

IBM – estágio

A empresa publica vagas em seu site de oportunidades. Para o programa de 2020, a IBM aceita estudantes de qualquer curso com graduação prevista a partir de dezembro de 2021. É desejável ter conhecimento de inglês.

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site

Ternium – trainee

As vagas oferecidas são para diferentes formações, sendo a maioria voltada para a área de engenheira. Podem se candidatar pessoas com até dois anos de formadas.

Salário: não informado

Inscrições: o ano inteiro pelo site Vagas

Itaú Unibanco e Itaú BBA – estágio

Durante todo o ano, há oportunidades para atuar na área corporativa do banco, na rede de agências. Estudantes a partir do terceiro semestre de cursos da área de exatas ou de humanas interessados em trabalhar na sede do banco em São Paulo podem se candidatar às vagas de estágio corporativo. Para o estágio em agências, estudantes a partir do terceiro semestre dos cursos de administração, economia e ciências contábeis.

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site do Itaú Unibanco

Fapes – estágio

O programa tem vagas para estudantes do Rio de Janeiro nas áreas de administração, comunicação, contabilidade, direito, economia e sistemas de informação, entre outras. As inscrições ficam abertas em caráter permanente e as seleções ocorrem conforme a disponibilidade de vagas.

Salário: bolsa-auxílio compatível com o mercado, vale-refeição e vale-transporte

Inscrições: o ano todo é possível cadastrar currículo pelo site do Vagas

Ipiranga – estágio

O programa de estágio acontece durante todo o ano, conforme o surgimento de oportunidades. As inscrições estão sempre abertas, com oportunidades para estudantes do penúltimo ou último ano do ensino superior e último ano do curso técnico.

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site da Ipiranga

