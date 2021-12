Globo abre inscrições para programa de estágio 2022

A Globo está com inscrições abertas para uma nova edição do seu programa de estágio. As oportunidades são para estudantes do ensino técnico e superior.

As vagas são para áreas de criação e produção de conteúdo, tecnologias, financeiro, jurídico, recursos humanos, entre outras. O programa vai abranger as cidades de Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP).

Para se candidatar, os estudantes do ensino superior devem ter formação prevista entre julho de 2023 a julho de 2024. Qualquer curso será aceito no processo seletivo.

Quanto aos alunos do ensino técnico, serão aceitos os cursos de Eletrônica, Eletrotécnica, Mecatrônica, Segurança do Trabalho, Telecomunicações ou outros cursos de tecnologia. É necessário ter disponibilidade para estagiar por até dois anos.

O processo seletivo será totalmente remoto e os estagiários poderão trabalhar no modelo híbrido.

As inscrições podem ser feitas até o dia 17 de janeiro pelo site.

