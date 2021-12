Localiza oferece 10 mil bolsas para curso de programação

A Localiza abriu inscrições para a última etapa do seu programa #MeuFuturoéTech. A empresa vai oferecer 10 mil bolsas de estudo para formação em tecnologia.

A vida está mais complexa, a rotina mais intensa. Mas a EXAME pode ajudar a manter a mente em foco: saiba como.

Desde fevereiro, o programa feito em parceria com a Órbi Academy Techboost já ajudou 20 mil pessoas a iniciarem os estudos na área. Na edição para encerrar o ano, os alunos irão aprender sobra a linguagem .NET.

Para conseguir uma bolsa, é necessário ter no mínimo 16 anos. Não é necessário ter qualquer experiência na área.

O programa apresentará aos alunos a lógica de programação, a linguagem .NET, princípios de metodologias ágeis e desafios práticos para aplicar os conhecimentos.

Com duração de dois meses, as aulas se iniciam com uma apresentação de abertura com André Petenussi, CTO da Localiza, e Matheus Americano, diretor de Engenharia da Companhia.

Segundo a Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (Brasscom), o setor deve ter uma demanda de 797 mil profissionais até 2025.

As inscrições podem ser feitas até o dia 15 de janeiro pelo site.

Dicas de carreira, vagas e muito mais

Você já conhece a newsletter da Exame Academy? Você assina e recebe na sua caixa de entrada as principais notícias da semana sobre carreira e educação, assim como dicas dos nossos jornalistas e especialistas.

Toda terça-feira, leia as notícias mais quentes sobre o mercado de trabalho e fique por dentro das oportunidades em destaque de vagas, estágio, trainee e cursos. Já às quintas-feiras, você ainda pode acompanhar análises aprofundadas e receber conteúdos gratuitos como vídeos, cursos e e-books para ficar por dentro das tendências em carreira no Brasil e no mundo.

Inscreva-se e receba por e-mail dicas e conteúdos gratuitos sobre carreira, vagas, cursos, bolsas de estudos e mercado de trabalho.