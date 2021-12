PwC Brasil abre vagas para iniciar a carreira em consultoria

A PwC Brasil abriu inscrições para o programa de recrutamento Nova Geração Solver, voltado para estudantes e recém-formados que queiram iniciar a carreira em consultoria.

Qualifique-se em uma das profissões de maior demanda no mundo: seja um Cientista de Dados. Saiba como!

No programa, os profissionais vão passar por uma trilha de desenvolvimento para aprender habilidades digitais e do trabalho de consultoria. Um dos treinos oferecidos pela empresa é o Digital Upskilling, uma trilha completa sobre transformação digital, um dos focos da empresa para os próximos anos.

Presente em 156 países, a empresa anunciou em agosto uma nova estratégia e o investimento de R$ 1 bilhão em cinco anos, o maior já feito no Brasil. No período, a empresa pretende abrir mais de 7 mil vagas no país.

Os interessados podem se candidatar para a consultoria tributária, consultoria de negócios e consultoria em tecnologia.

As vagas estão abertas em diversos estados onde a PwC atua, mas a consultoria oferece opções flexíveis de trabalho e aceitará inscrições de candidatos de qualquer lugar.

Como participar do programa

O início do programa está previsto para abril de 2022. As inscrições estão abertas até o dia 17 de janeiro pelo site da Cia de Talentos.

Nesta edição, podem participar estudantes e profissionais com até dois anos de formação nos cursos de:

Estatística, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas e Administração

Direito

Análise de Sistemas, Ciências da Computação, Processamento de Dados, Sistemas de Informação, Tecnologia de Sistemas e Redes, Tecnologia em Desenvolvimento de Software, Ciência de Dados, Inteligência Artificial,

Engenharia da Computação, Engenharia Mecânica, Engenharia Civil, Engenharia de Produção,

Psicologia, Comércio Exterior e Relações Internacionais.

