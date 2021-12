EDP abre mais de 50 vagas de estágio com home office

A EDP, empresa do setor elétrico, abriu inscrições nesta quarta-feira, 8, para o seu programa de estágio 2022. São 55 vagas para estudantes de qualquer curso de nível superior ou tecnólogo.

Na edição de 2021, a empresa teve 51% de vagas preenchidas por estudantes negros e negras. Assim, para esta edição, a empresa irá manter a meta de metade das vagas para esse grupo.

As oportunidades serão nas áreas de inovação, tecnologia da informação, jurídico, financeiro, dentre outras, como também em áreas técnicas, como geração, transmissão, comercialização e distribuição.

Os estagiários vão atuar nas modalidades híbrido e presencial, com presença no escritório de duas a três vezes por semana. Assim, as oportunidades são para os locais:

São Paulo – SP (Sede Lapa),

São José dos Campos – SP,

Guarulhos – SP,

Guaratinguetá – SP,

Taubaté – SP,

Poá – SP,

Mogi das Cruzes - SP,

Vitória – ES,

Serra – ES,

Linhares – ES,

São Mateus - ES,

São Gonçalo do Amarante – CE

Para os estudantes de graduação, é necessário ter formação entre dezembro de 2022 a dezembro de 2024. Para o nível técnico, a formação deve estar prevista para dezembro de 2023.

A empresa não tem requisitos de idioma, mas é desejável ter conhecimentos de pacote office, como Word, Excel e Power Point.

O programa começará em abril de 2022. As inscrições podem ser feitas até o dia 14 de janeiro pelo site do 99 jobs.

