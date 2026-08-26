Carreira
Guia de CarreiraFUTURO DO TRABALHOVAGAS DE EMPREGOCARREIRA INTERNACIONALCONCURSOSMUNDO RH

Quatro movimentos que jovens universitários estão fazendo para se destacar na faculdade

Como estudantes protagonizam transição institucional com projetos reais, liderança digital e engajamento social

(Thinkstock/Thinkstock)

(Thinkstock/Thinkstock)

Gabriella Uota
Gabriella Uota

Redatora

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 17h12.

Priorizar nos meus resultados Google

Nas universidades, não se trata mais apenas de ocupar cargos em entidades estudantis, mas de transformar realidades por meio de iniciativas concretas. 

Neste cenário, suas ações — carregadas de inovação, conexão digital e senso coletivo — representam uma nova era na educação superior. Veja o que os universitários estão fazendo de diferente e o que é possível aprender com essa geração que lidera com impacto.

SEJA O UNIVERSITÁRIO QUE FARÁ A DIFERENÇA: o Prêmio Na Prática Protagonismo Universitário terá cinco vencedores (um de cada região do Brasil). A inscrição é gratuita, aproveite!

O que os jovens líderes estão fazendo de diferente

1. Empresas juniores

Nos últimos anos, os estudantes têm fundado e liderado empresas juniores — organizações sem fins lucrativos geridas por alunos — que oferecem serviços reais a preços acessíveis. 

Em 2019, o Brasil contava com mais de 1.140 empresas juniores, com R$ 44,8 milhões em receitas e cerca de 23 mil alunos envolvidos, exercendo desde estágios até funções de CEO.

2. Projetos com alcance global

Líderes se destacam por transformar iniciativas estudantis em movimentos de alcance nacional e internacional. Isso amplia sua atuação com propósito, visão global e inclusão tende a multiplicar o impacto.

3. Representatividade e mobilização política

Exemplos notórios incluem Bruna Brelaz, primeira mulher negra e nortista a presidir a União Nacional dos Estudantes (UNE), hoje líder no Conselho Nacional de Juventude, e Pedro Lorena, que fundou o Movimento Internacional de Juventudes, com atuação em mais de 91 países e presença em fóruns como OEA e G20.

BTG PACTUAL, GRUPO BOTICÁRIO E SUZANO: essas marcas querem dar protagonismo para VOCÊ. Seja o nome que o país inteiro vai conhecer ao ser um dos ganhadores do Prêmio Na Prática Protagonismo Universitário

4. Liderança feminina e equidade de gênero

Existe uma urgência em apoiar a ascensão de mulheres em cargos de liderança acadêmica, como reitorias e coordenações, tanto como forma de justiça social quanto para enriquecer o ambiente institucional. 

Simultaneamente, nas áreas de tecnologia, menos de 18% dos estudantes de TIC são mulheres e muitas relatam discriminação, isolamento e baixa autoestima, fatores que impactam sua permanência e liderança.

O Na Prática convoca todos os estudantes entre 18 e 34 anos para concorrer à esse prêmio

O Na Prática nasceu como uma plataforma educacional criada para impulsionar a carreira de jovens, do estágio à liderança, complementando o ensino universitário com uma formação voltada para o mercado de trabalho.

Pensando nesse propósito, a instituição criou o Prêmio Na Prática Protagonismo Universitário. Com cinco ganhadores, um de cada estado, ele é o primeiro reconhecimento nacional com recorte regional focado exclusivamente em estudantes de alto desempenho prático e acadêmico.

Tudo o que esse jovem ganha ao se tornar um dos 5 melhores universitários do Brasil 

  • Viagem internacional com tudo pago para a China 
  • Curso exclusivo de liderança 
  • Reconhecimento nacional 
  • Selo de excelência EXAME + Na Prática 
  • Rede de contatos com jovens brilhantes 
  • Visibilidade na imprensa e nas redes sociais 

AS INSCRIÇÕES JÁ ESTÃO ABERTAS; CLIQUE AQUI

Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingNa Prática - Prêmio Protagonismo UniversitárioNa Prática
Próximo

Mais de Carreira

O êxito individual desaparece no fracasso coletivo

Não basta saber usar ChatGPT: o que aprender sobre IA para se preparar para o mercado

O conselho de Sócrates que ainda ajuda a tomar decisões melhores de carreira

Você foi promovido a gestor. E agora? 5 erros comuns de quem assume a liderança pela primeira vez

Mais na Exame

ESG

"Transição energética fracassará se não houver legitimidade social", adverte o PNUD

Mundo

Geopolítica exige que América Latina coopere em minerais críticos, dizem especialistas

Brasil

Fachin assume a relatoria do processo sobre Moraes e determina envio dos casos Master e INSS ao STF

Esporte

Alison dos Santos e Matheus Lima na final do Mundial de Atletismo Ultimate: quando e onde assistir