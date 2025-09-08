Carreira

Frase pouco conhecida transforma o ChatGPT em analista de negócios

Com uma simples instrução, a IA pode gerar insights de mercado, avaliar concorrência e sugerir estratégias como um especialista

Conselheiro digital: seu papel é entender a relação entre os impactos que a visão, o mercado e o talento têm sobre o negócio. (Busakorn Pongparnit/Getty Images)

Gabriella Uota
Redatora

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 17h09.

A maioria das pessoas usa o ChatGPT apenas para escrever textos ou responder perguntas, mas poucos exploram seu potencial como analista estratégico. Com o prompt certo, a IA consegue cruzar dados, simular cenários e até construir planos de negócios estruturados. 

O segredo está em dar contexto, papel e parâmetros claros para que ela atue como consultora, não apenas como assistente de escrita.

O prompt que muda o nível da análise

Use esta estrutura para destravar o potencial analítico do ChatGPT:

“Atue como um analista de negócios sênior especializado em [segmento]. Analise o mercado de

, identifique oportunidades e ameaças, apresente tendências e sugira 3 estratégias acionáveis, justificando cada recomendação”

Esse comando orienta a IA a assumir um papel específico, com foco em pesquisa, estruturação e tomada de decisão. O resultado vai além da descrição, vindo acompanhado de insights, explicações e recomendações claras.

Porque esse prompt funciona tão bem?

  • Papel bem definido: a IA “veste o chapéu” de um analista sênior.
  • Contexto específico: segmento e mercado claros ajudam o modelo a entregar respostas aprofundadas.

  • Solicitação de justificativa: obriga o ChatGPT a construir raciocínios lógicos, não apenas listas.

