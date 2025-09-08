Frase pouco conhecida transforma o ChatGPT em analista de negócios

Conselheiro digital: seu papel é entender a relação entre os impactos que a visão, o mercado e o talento têm sobre o negócio. (Busakorn Pongparnit/Getty Images)
Redatora
Publicado em 8 de setembro de 2025 às 17h09.
A maioria das pessoas usa o ChatGPT apenas para escrever textos ou responder perguntas, mas poucos exploram seu potencial como analista estratégico. Com o prompt certo, a IA consegue cruzar dados, simular cenários e até construir planos de negócios estruturados.
O segredo está em dar contexto, papel e parâmetros claros para que ela atue como consultora, não apenas como assistente de escrita.
Use esta estrutura para destravar o potencial analítico do ChatGPT:
“Atue como um analista de negócios sênior especializado em [segmento]. Analise o mercado de Shortcode incompleto! É necessário preencher ID, Título e Descrição.
Shortcode incompleto! É necessário preencher ID, Título e Descrição., identifique oportunidades e ameaças, apresente tendências e sugira 3 estratégias acionáveis, justificando cada recomendação”
Esse comando orienta a IA a assumir um papel específico, com foco em pesquisa, estruturação e tomada de decisão. O resultado vai além da descrição, vindo acompanhado de insights, explicações e recomendações claras.
