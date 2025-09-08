Carreira

A função secreta do ChatGPT que imita o Excel

Com o prompt certo, a IA gera tabelas dinâmicas e navegáveis direto na tela, sem precisar abrir planilhas

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 17h32.

Quem trabalha com dados sabe como é comum perder tempo copiando informações para planilhas, ajustando colunas e criando fórmulas para torná-las úteis. 

Mas, com os avanços do ChatGPT e de inteligências artificiais integradas, é possível criar tabelas interativas, que você pode filtrar, ordenar e visualizar direto no navegador, sem abrir Excel ou Google Sheets.

O prompt que transforma a IA em construtora de tabelas

Para conseguir isso, peça para a IA gerar código interativo. Exemplo:

“Transforme os dados abaixo em uma tabela interativa completa, 

com recursos de ordenação, filtros e barra de pesquisa. Use HTML, CSS e JavaScript simples, sem bibliotecas externas. Adicione:

1) Destaque visual para os maiores valores;

2) Cabeçalho fixo ao rolar a tabela;

3) Botão para exportar os dados em CSV;

4) Layout responsivo para visualização em dispositivos móveis.

Explique como abrir o arquivo gerado no navegador e dê instruções 

para atualizar os dados futuramente”

Outras formas de usar essa função secreta do ChatGPT

1. Para relatórios

“Organize estes dados em uma tabela interativa HTML, com filtros e ordenação por colunas. Inclua um gráfico de barras interativo para destacar os 5 principais itens”

Um prompt que pode ser usado para relatórios de vendas, desempenho mensal ou resumos financeiros.

2. Para gestão de projetos

“Crie uma tabela dinâmica em HTML com status, prioridade, responsável e prazo de cada tarefa. Adicione filtros por responsável e uma cor para cada status”

Ideal para quem quer ter um acompanhamento de times, entregas e sprints.

3. Para redes sociais

“Monte uma tabela interativa com dados de engajamento, alcance e cliques. Inclua ordenação por métricas e um gráfico de linha interativo comparando crescimento semanal”

Fazer monitoramento de campanhas digitais sem depender de planilhas complexas.

