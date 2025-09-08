A função secreta do ChatGPT que imita o Excel

Planilha Excel (Fonte: Freepik)
Redatora
Publicado em 8 de setembro de 2025 às 17h32.
Quem trabalha com dados sabe como é comum perder tempo copiando informações para planilhas, ajustando colunas e criando fórmulas para torná-las úteis.
Mas, com os avanços do ChatGPT e de inteligências artificiais integradas, é possível criar tabelas interativas, que você pode filtrar, ordenar e visualizar direto no navegador, sem abrir Excel ou Google Sheets.
Para conseguir isso, peça para a IA gerar código interativo. Exemplo:
“Transforme os dados abaixo em uma tabela interativa completa,
com recursos de ordenação, filtros e barra de pesquisa. Use HTML, CSS e JavaScript simples, sem bibliotecas externas. Adicione:
1) Destaque visual para os maiores valores;
2) Cabeçalho fixo ao rolar a tabela;
3) Botão para exportar os dados em CSV;
4) Layout responsivo para visualização em dispositivos móveis.
Explique como abrir o arquivo gerado no navegador e dê instruções
para atualizar os dados futuramente”
“Organize estes dados em uma tabela interativa HTML, com filtros e ordenação por colunas. Inclua um gráfico de barras interativo para destacar os 5 principais itens”
Um prompt que pode ser usado para relatórios de vendas, desempenho mensal ou resumos financeiros.
“Crie uma tabela dinâmica em HTML com status, prioridade, responsável e prazo de cada tarefa. Adicione filtros por responsável e uma cor para cada status”
Ideal para quem quer ter um acompanhamento de times, entregas e sprints.
“Monte uma tabela interativa com dados de engajamento, alcance e cliques. Inclua ordenação por métricas e um gráfico de linha interativo comparando crescimento semanal”
Fazer monitoramento de campanhas digitais sem depender de planilhas complexas.
