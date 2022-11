Estágio e trainee: Natura, Gerdau, VLI e mais empresas com vagas abertas

A Odgers Berndtson, empresa global de recrutamento e seleção de executivos, encerrou mais uma edição do CEO por um dia, programa que seleciona universitários para conhecer a rotina de lideranças de grandes companhias.

Entre os meses de outubro e novembro, a consultoria organizou o encontro de 27 estudantes com CEOs de 27 empresas como BR Partners, Bridgestone, Chilli Beans, Kimberly-Clark, Lenovo, Odontoprev, Rappi e Machado Meyer.

Em reportagem recente, a EXAME ouviu com exclusividade os estudantes que participaram do programa para contar como foi a experiência.

Para Julia Pavan, que acompanhou Ricardo Bloj, presidente da Lenovo Brasil, a chance foi uma oportunidade única.

“Tive o privilégio de acompanhar durante todo o dia, o presidente da Lenovo Brasil, Ricardo Bloj. Acompanhei todas as reuniões, atividades, rotina do presidente, e entendi mais sobre a visão e estratégia de uma empresa tão reconhecida no mercado da tecnologia, uma experiência única, afirma.

Mas se você é universitário e não foi um dos convocados para participar do programa CEO por um dia, nem possui um estágio para chamar de seu, saiba que há diversas outras oportunidades abertas no mercado.

Confira abaixo as companhias que abriram seus programas de estágio e trainee recentemente e saiba como se inscrever.

Inscrições até dezembro

Gerdau - Estágio

Como noticiamos nesta matéria, estão abertas as inscrições do G.Start, programa de estágio da Gerdau.

Nesta edição, são mais de 70 vagas para estudantes universitários nas unidades da companhia em Araçariguama (SP), Charqueadas (RS), Contagem (MG), Maracanaú (CE), Mogi das Cruzes (SP), Pindamonhangaba (SP), Sapucaia do Sul (RS) e Três Marias (MG).

Para esta edição do programa G.Start, há vagas priorizadas para mulheres e pessoas autodeclaradas pardas ou pretas.

Estão aptos a participar do processo seletivo estudantes dos cursos de Engenharias, Administração, Ciências Contábeis, Ciência da Computação, Comércio Exterior, Economia, Gestão em Recursos Humanos, Marketing, Psicologia, Serviço Social, Sistemas de Informação e áreas correlatas nas modalidades presencial ou EAD, com previsão de formatura a partir de junho de 2024.

O processo seletivo inclui inscrição on-line, dinâmicas e entrevistas individuais, com o início do estágio previsto para março de 2023.

Salário: não-informado. Inscrições: até o dia 20 de dezembro pelo site da Gerdau.

Natura - Trainee 2023

A Natura está com vagas abertas para o CorageNatura, programa de trainee com vagas exclusivas para pessoas negras. Serão selecionados profissionais do Brasil e da Argentina para formação de novos líderes da companhia.

Os pré-requisitos são:

Se autodeclarar preta(o) ou parda(o) * Processo de heteroidentificação será feito pelo comitê da área de Diversidade, Igualdade & Inclusão da Natura &Co

Disponibilidade para trabalhar em São Paulo/SP

Espírito de liderança, inovação e intraempreendedorismo (Intraempreendedorismo é a habilidade de empreender dentro de uma organização)

Experiências de vida transformadoras para compartilhar

Graduação (Bacharelado ou Tecnólogo) completa até setembro de 2022

Salário: não-informado.

Inscrições: até o dia 5 de dezembro pelo site da Cia de Talentos.

Brookfield - Estágio

A gestora de ativos está com vagas para o seu Programa de Estágio 2023. As oportunidades são para estudantes de diversos cursos para as áreas de: Data Science (Analytics), Engenharia, Engenharia (Design & Construction), ESG, Gestão de Portfólio | Real Estate, Gestão de Riscos Corporativos, Investimentos | Private Equity, Investimentos | Real Estate, Pesquisa de Mercado | Real Estate, Tesouraria, TI - Infraestrutura, TI – Aplicações.

Entre os pré-requisitos estão:

Ser estudante de um curso de graduação superior (bacharelado ou tecnólogo) com previsão de formatura a partir de 2024;

Disponibilidade para atuação em carga de 30 horas semanais, em horário comercial;

Para a maioria das vagas, é necessário o conhecimento a partir do nível intermediário em Inglês;

Ter disponibilidade para trabalho presencial em São Paulo - SP.

Entre os benefícios:

Bolsa competitiva com o mercado;

Bolsa complementar anual;

Plano de Saúde;

Vale Transporte;

Vale Refeição;

Gympass;

Seguro de acidentes pessoais;

Programa de Assistência ao Empregado e Beneficiários;

Auxílio Idioma (Inglês).

Salário: entre R$ 1,9 mil e R$ 2,8 mil.

Inscrições: até 5 de dezembro pelo site do programa.

VLI - Estágio

A VLI, companhia de soluções logísticas que opera terminais, ferrovias e portos, está com 32 vagas de estágio para estudantes dos cursos de bacharelado, licenciatura e tecnólogos.

Os selecionados estagiarão nas oportunidades distribuídas pelos estados de Minas Gerais, São Paulo, Tocantins, Maranhão e Sergipe. Para se candidatar é preciso estar em qualquer curso superior, bem como ter disponibilidade para estagiar por seis horas diárias.

O contrato dos estagiários de bacharelado e licenciatura tem duração de um ano, podendo ser renovado por igual período. Por sua vez, os alunos de cursos de tecnólogo devem estagiar por um ano.

Os novos estagiários terão como benefícios: vale-refeição (oferecido nas unidades onde não há refeitório); vale-transporte e/ou ônibus fretado (dependendo da localização em que irá trabalhar); assistência médica e odontológica; Gympass (plataforma de academias, com foco em sua saúde e bem-estar); cesta de Natal; modelo híbrido de trabalho (home office duas vezes na semana em algumas localidades); assistências jurídica, financeira, psicológica e social (Programa Apoiar); seguro de vida em grupo; dress code flexível (em algumas localidades); além de uma rede de descontos em várias lojas, restaurantes, salões e outros.

O processo seletivo será totalmente digital e a previsão é de que os selecionados iniciem o estágio entre fevereiro e março de 2023.

Salário: não-informado

Inscrições: até 12 de dezembro pelo site.

LOGICALIS - Estágio

A Logicalis, empresa global de soluções e serviços de tecnologia da informação e comunicação, abriu inscrições para o Programa de Estágios 2023.

São 30 vagas distribuídas entre as áreas de Consultoria e Tech House, responsável pela formação dos profissionais nas diversas tecnologias voltadas à Transformação Digital, entre elas, Cloud, Segurança da Informação, Data Analytics & IoT, Digital Workplace e Networking.

As oportunidades são voltadas a universitários de todo Brasil. Para os os estagiários residirem na região de São Paulo/SP ou Rio de Janeiro/RJ, o modelo de trabalho será híbrido, o que corresponde a 80% do tempo remoto e 20% presencial. Para os de outras cidades, o modelo será 100% remoto.

Para participar da seleção, os candidatos precisam ter previsão de conclusão da graduação entre dezembro de 2024 e dezembro de 2025 e estar em cursos como Administração, Ciências da Computação, Engenharia de Telecomunicações, Engenharia da Computação, Engenharia Elétrica, Engenharia de Produção, Matemática, Estatística e Sistemas da Informação, entre outras. Além de bolsa-auxílio, os selecionados também contarão com benefícios como bolsa-auxílio, vale-refeição e/ou vale-alimentação, assistência médica e odontológica e seguro de vida.

Salário: não-informado

Inscrições: até 09 de dezembro pelo site.

H.B. FULLER - Estágio

O Programa de Talentos da H.B. Fuller 2023 está em busca de profissionais para futuras oportunidades. A empresa, que é do setor de dispositivos eletrônicos, materiais de construção até embalagens e filtros, oferece 24 vagas para talentos com atitude positiva, espírito de equipe e gosto por inovação.

O programa tem duração de 18 meses e foco em desenvolvimento profissional, com feedbacks constantes visando capacitação e sucesso. Os estagiários terão até dois projetos para desenvolver com o suporte de um mentor e apresentação à diretoria.

Como cursos elegíveis, a H.B. Fuller considera Engenharia Química, Química e áreas correlatas, Engenharias (química, elétrica, mecânica, automação, civil), Economia, Contabilidade, Administração, Marketing, Engenharia de Dados, Gestão de empresas e/ou projetos, Engenharia Industrial e afins, Administração, PP, Design, Projetos, entre outros. Os candidatos devem estar no penúltimo ano de graduação e/ou formação em 2024.

As oportunidades são para a fábrica em Curitiba/PR, no HUB Campinas/SP e na fábrica e CTA em Guarulhos/SP. Os estudantes poderão atuar em áreas como comercial, engenharia, finanças, manufatura, marketing, pesquisa e desenvolvimento, qualidade, sourcing ou técnica.

Além de bolsa-auxílio, os estagiários terão benefícios como seguro de saúde, vale-refeição ou refeitório na empresa, assistência médica, recesso remunerado, vale-transporte ou estacionamento no local , além de premiação de melhor projeto.

Salário: R$2 mil a R$1850,00 (dependendo da cidade)

Inscrições: até 01 de dezembro pelo site.

ARDAGH - Estágio

A Ardagh Metal Packging, produtora e vendedora de embalagens de alumínio para bebidas, busca atrair talentos diversos para compor seu time, oferecendo experiência profissional e desenvolvimento técnico e pessoal de forma estruturada.

O Programa Crescer Estágio 2023 aceita inscrições de estudantes com previsão de graduação em dezembro de 2025 em cursos como administração, ciências contábeis, economia, engenharias e psicologia, com disponibilidade para trabalhar em Alagoinhas/BA, Jacareí/SP ou Manaus/AM, das 8h às 15h ou das 9h às 16h.

São exigidos conhecimentos intermediários no pacote Office e no idioma inglês.

As 8 oportunidades são áreas como Engenharia, Materiais, Produção, Qualidade Corporativa e Recursos Humanos.

A empresa disponibiliza benefícios como plano de saúde Sulamérica, Gympass e seguro de vida Bradesco. E, dependendo da localidade, os estagiários receberão refeição no local ou vale-refeição e vale-transporte, fretado, transporte flex ou estacionamento.

Salário: não-informado

Inscrições: até 16 de dezembro pelo site.

Leroy Merlin – estágio

A Leroy Merlin está com vagas abertas para o Programa de Estágio 2023. O processo seletivo, que será realizado no formato híbrido, prevê que estudantes do ensino superior, com formação entre dezembro de 2023 a dezembro de 2024, possam se inscrever.

Os contratados precisam ter disponibilidade para trabalhar de forma híbrida, na Zona Sul de São Paulo, com uma carga horária de seis horas por dia. Além do salário, compatível com o oferecido pelo mercado, a empresa também disponibiliza assistência médica/odontológica, suporte assistencial, restaurante no local, Gympass, cesta de Natal, estacionamento gratuito, seguro de vida, vale-transporte e até 20% de desconto nos produtos da marca.

Salário: Não informado

Inscrições: até dia 02 de dezembro pela página da vaga

CORTEVA - Estágio

A Corteva Agriscience, do segmento agrícola, está em busca de novos talentos para o Programa de Estágio 2023. Com foco 100% em diversidade de mulheres, negros/as, LGBTQIA+ e pessoas com deficiência, a empresa oferece 60 vagas para atuação nos estados de São Paulo, Goiás, Mato Grosso, Tocantins e Rio Grande do Sul, além do Distrito Federal.

O programa contempla cursos como Agronomia, Veterinária, Zootecnia, Biologia, Engenharia Química, Engenharia Florestal, Engenharia de Produção, Marketing, Comunicação, Administração, Recursos Humanos, Economia, Ciências Contábeis e Ciência da Computação e Análise de Sistemas.

As vagas para estudantes de Agronomia e áreas correlatas são para áreas como Pesquisa & Desenvolvimento de Proteção de Cultivos ou Sementes, Operações de Produção, Comercial, Laboratório, entre outras. A carga horária de estágio nessas áreas é de 8h/dia, 40 horas semanais, com período mínimo de seis meses, com possibilidade de renovação.

Já os estudantes de outros cursos podem estagiar em áreas como marketing, comunicação, finanças, cadeia de suprimentos e regulamentação. Nestas áreas, o estágio tem duração de até dois anos, com carga horária de 6h/dia, 30 horas semanais.

Como benefícios, são oferecidos assistência médica e odontológica, subsídio farmácia, auxílio transporte, auxílio refeição, auxílio internet, seguro de vida, Gympass e programa de apoio assistencial psicológico, jurídico e financeiro, apoio para aprimoramento de inglês, além de um programa robusto de desenvolvimento de competências técnicas e comportamentais dividido em três pilares fundamentais: experiências, exposições e capacitação.

Salário: R$2200,00 para 6h e R$2920,00 para 8h

Inscrições: Até 4 de dezembro pelo site.

PRIO – estágio

A PRIO (PRIO3), antiga PetroRio, companhia brasileira que atua no setor de petróleo e gás, está com inscrições abertas para seu Programa de Estágio.

São 21 vagas ofertadas e os selecionados terão contrato de um ano para jornada presencial no escritório da PRIO localizado no bairro de Botafogo, zona sul do Rio de Janeiro.

Podem se candidatar estudantes dos cursos de Engenharias, Administração, Direito, Economia, Geologia, Geofísica, Ciências Contábeis, Publicidade e Propaganda, Jornalismo, Design, Psicologia e Gestão de RH, com previsão de formação entre dezembro de 2023 e dezembro de 2024.

Salário: de R$ 2,5 mil

Inscrições: até dia 19 de dezembro pela página da vaga

Otis – estágio

A Otis, empresa de fabricação, instalação e manutenção de elevadores e escadas rolantes, está com 50 vagas de estágio técnico em todo o Brasil.

Para participar do programa, é necessário ser maior de 18 anos e estar matriculado nos cursos técnicos de elétrica, eletrônica, eletrotécnica, eletroeletrônica, mecatrônica, automação e mecânica.

Há oportunidades em todo o país. No Sudeste, em São Paulo, Ribeirão Preto, Santos, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Vitória e Niterói. No Sul, em Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba e Londrina. Já no Centro-Oeste, em Brasília e Goiânia. No Nordeste, em Aracaju, Salvador, Recife, Fortaleza, João Pessoa, Natal, São Luís e Teresina. E na região Norte, as vagas estão disponíveis em Belém e Porto Velho.

Salário: de R$ 1,2 mil

Inscrições: até dia 30 de dezembro pela página da vaga

Sem data definida

GRUPO VOLVO

O Grupo Volvo, um das maiores fabricantes de caminhões, ônibus, equipamentos de construção, motores marítimos e industriais, procura estudantes de diversas áreas de graduação para o Programa de Estágio Volvo 2022 - Eu me Desenvolvo. Os estagiários irão passar por uma jornada de desenvolvimento, vivenciar job rotation, entregar projetos e ter acesso a treinamentos, palestras e touch points.

Para participar, os candidatos devem estar matriculados em uma instituição de ensino superior com previsão de formação entre dezembro de 2024 e dezembro de 2026, ter Inglês, conhecimento em Pacote Office e disponibilidade para atuar 30 horas semanais em Curitiba - Paraná.

Como benefícios a empresa oferece: Vale-alimentação, Refeitório, Plano médico e odontológico, Vidalink, Fretado, Associação Viking (clube para funcionários), Gympass e Clube Gazeta do Povo. Os aprovados poderão atuar em áreas como logística, vendas, engenharia, análise de simulações e muito mais.

Salário: R$ 1.460,00 até R$1.600,00

Inscrições: Pelo site.

Alvarez & Marsal – estágio

Estão abertas as inscrições para o programa de estágio 2023 da Alvarez & Marsal, empresa global especializada em consultoria.

O início do processo seletivo será em agosto, porém, os interessados já podem concorrer. Ao todo, são 80 vagas, distribuídas entre Rio de Janeiro (dez), Belo Horizonte (dez) e São Paulo (60), e destinadas a estudantes de Administração, Economia, Engenharias, Contabilidade, Direito, Tecnologia e Saúde.

Para concorrer o candidato deverá concluir o ensino superior até dezembro de 2023, julho de 2024 ou dezembro de 2024. Também é necessário ter disponibilidade para estagiar 30 horas semanais.

O início do estágio está previsto para janeiro do ano que vem. Entre os benefícios oferecidos estão a bolsa auxílio, vale-refeição, vale-transporte, seguro de vida e Gympass

Salário: Não informado

Inscrições: pela página da vaga

Secretaria de Educação da prefeitura de São Paulo – estágio

A Secretaria de Educação da Prefeitura de São Paulo abriu 2,3 mil vagas de estágio. A bolsa-auxílio é de R$ 897 para carga horária de 4h/dia.

Os estudantes ainda recebem auxílio-transporte de R$ 193,60. As oportunidades são voltadas para os programas Parceiros da Aprendizagem e Aprender sem limites que têm como objetivo auxiliar o professor em sala de aula e contribuir no processo da educação inclusiva.

Podem se inscrever estudantes que estão cursando do 2º ao penúltimo semestre dos cursos de Pedagogia, Letras, Matemática, ou nas licenciaturas em Artes, Geografia, História, Educação, Inglês, Ciências e Educação Especial. As vagas são para início imediato, especialmente nas escolas localizadas no extremo sul e extremo leste da capital

Salário: R$ 897

Inscrições: pelo formulário da vaga

Cultura Inglesa – estágio

A Cultura Inglesa, rede brasileira de escolas de inglês, está com vagas abertas para seu programa de estágio. Jovens que cursem Letras, Pedagogia e correlatas, com previsão de formatura entre dezembro/22 e dezembro/24, podem se inscrever.

Salário: não informado

Inscrições: pela página da vaga

P&G – estágio

A Procter & Gamble está com vagas abertas para o seu programa de estágios no Brasil. A multinacional americana de bens de consumo está em busca de estudantes universitários para as vagas de estágio nas áreas de Logística e Manufatura, Jurídico e Regulatório.

É requisitado que o aluno tenha no mínimo um inglês avançado e tenha disponibilidade de trabalhar por 30h semanais por um ou dois anos.



Salário: não informado

Inscrições: pela página da vaga

Vivara – estágio

A Vivara, uma das maiores rede de joalherias do Brasil, lança o primeiro programa de estágio da companhia. O programa oferece dez vagas e, para se inscrever, os interessados devem concluir o curso superior entre julho/2023 e julho/2024. As vagas serão destinadas às áreas: Comercial, Marketing, Planejamento Estratégico, Gente e Gestão, Produto e Fábrica, sendo a última para Manaus e as demais para São Paulo. Os candidatos selecionados irão iniciar o estágio em julho de 2022.

O programa de estágio da Vivara oferece benefícios como assistência médica, odontológica, VR, VT e seguro de vida, além de desconto em produtos, Gympass e apoio psicológico, financeiro e jurídico.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site do programa

B3 – estágio

A B3, a bolsa de valores do Brasil, está em busca de estagiários para diversas vagas. É necessário que o estudante esteja matriculado em uma instituição de ensino superior, tenha disponibilidade para trabalhar 6h diárias e possa ter um ou dois anos disponíveis para estagiar.

Conhecimento na língua inglesa não é obrigatório, mas será tratado como um diferencial para a posição.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site do programa

Instituto Brasileiro Pró-Educação, Trabalho e Desenvolvimento (Isbet) – aprendiz e estágio

São 640 vagas para estudantes de nível médio, técnico e superior de diversos cursos. Há oportunidade para auxiliar administrativo, publicidade e propaganda, enfermagem, ciências contábeis, engenharia civil, dentre outros.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site do instituto

Neoenergia – estágio

O novo processo terá vagas constantemente e o recrutamento será realizado com foco em cada uma delas. Além de inscrever o currículo nas vagas, os estudantes universitários de diversas áreas podem criar alertas para as áreas desejadas.

O estudante que se inscrever no Programa de Estágio estará disponibilizando o seu currículo para mais de 20 recrutadores espalhados em todo o país e com vagas em diversas áreas.

Salário: além da bolsa auxílio, os benefícios incluem programa de idiomas, programa de desenvolvimento e auxílio para atividade física

Inscrições: o ano todo pelo site

As vagas são para atuar nos segmentos automotivo, agronegócio, químico, tintas Suvinil e na área corporativa. A empresa tem programas para alunos do ensino superior, ensino técnico e focados na área de agronomia e engenharia agrônoma.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site da Cia de Talentos

KPMG – trainee

Para se candidatar, é necessário ter graduação de junho de 2019 a dezembro de 2024. O processo também pede por inglês intermediário. São vagas em diversas cidades do Brasil.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site da Cia de Talentos

Amazon – estágio

Com ambiente de trabalho dinâmico e estímulo à inovação, a Amazon têm neste momento 13 vagas abertas para diferentes áreas de atuação, em São Paulo, Barueri e Campinas.

Salário: R$ 2,3 mil

Inscrições: pelo site da Cia de Estágios

EY – trainee

São 250 vagas para estudantes universitário e recém-formados (até três anos). Para os cursos de ciências contábeis e de TI, é exigido o nível básico de inglês. O inglês intermediário é pré-requisito para os demais cursos de administração de empresas, ciências atuariais, economia, relações internacionais, comércio exterior, direito, engenharia (todas), estatística, física, matemática, psicologia, marketing, publicidade e propaganda, design.

Salário: não informado.

Inscrições: o ano todo pelo site do programa

IBM – estágio

A empresa publica vagas em seu site de oportunidades. Para o programa de 2020, a IBM aceita estudantes de qualquer curso com graduação prevista a partir de dezembro de 2021. É desejável ter conhecimento de inglês.

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site

Ternium – trainee

As vagas oferecidas são para diferentes formações, sendo a maioria voltada para a área de engenheira. Podem se candidatar pessoas com até dois anos de formadas.

Salário: não informado

Inscrições: o ano inteiro pelo site Vagas

Itaú Unibanco e Itaú BBA – estágio



Durante todo o ano, há oportunidades para atuar na área corporativa do banco, na rede de agências. Estudantes a partir do terceiro semestre de cursos da área de exatas ou de humanas interessados em trabalhar na sede do banco em São Paulo podem se candidatar às vagas de estágio corporativo. Para o estágio em agências, estudantes a partir do terceiro semestre dos cursos de administração, economia e ciências contábeis.

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site do Itaú Unibanco

Fapes – estágio



O programa tem vagas para estudantes do Rio de Janeiro nas áreas de administração, comunicação, contabilidade, direito, economia e sistemas de informação, entre outras. As inscrições ficam abertas em caráter permanente e as seleções ocorrem conforme a disponibilidade de vagas.

Salário: bolsa-auxílio compatível com o mercado, vale-refeição e vale-transporte

Inscrições: pelo edital

Grupo Fleury – estágio



O Grupo Fleury, umas das principais empresas do setor de saúde no país, está com vagas abertas para seu programa anual de estágio corporativo. O grupo busca por estudantes universitários em cursos de bacharelado, com formação prevista entre julho de 2023 a dezembro de 2024, que possuam disponibilidade para estagiar 6 horas por dia.

As vagas são para as áreas de Finanças; Estratégia / Inovação; Inteligência de Negócios / Pricing; Melhoria de Processos; Manutenção / Facilities; Marketing / Comunicação; Recursos Humanos; Relações com Investidores; Sustentabilidade e Tecnologia da Informação.

Salário: De R$ 1,5 mil até R$ 1,8 mil

Inscrições: pelo site oficial

