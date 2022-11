Chance de dar 'pitacos' e aprender sobre liderança: estudantes contam como é ser CEO por um dia

A Odgers Berndtson, empresa global de recrutamento e seleção de executivos, encerrou mais uma edição do CEO por um dia, programa que seleciona universitários para conhecer a rotina de lideranças de grandes companhias.

Entre os meses de outubro e novembro, a consultoria organizou o encontro de 27 estudantes com CEOs de 27 empresas como BR Partners, Bridgestone, Chilli Beans, Kimberly-Clark, Lenovo, Odontoprev, Rappi e Machado Meyer.

“A ideia é que os jovens entendam, desde o início do dia, o que fazer, como se preparar, quais são os pontos principais do dia-a-dia, e também como funciona as tomadas de decisões. É essencial levar essa oportunidade para quem está em fase final de formação acadêmica”, disse Ademar Couto, CEO da Odgers Berndtson, no Brasil.

Dar pitacos e aprender liderança na prática

Os encontros foram realizados na cidade de São Paulo e, para os selecionados que eram de fora da capital, as empresas participantes pagaram passagens e hospedagem.

“ Fui selecionado para passar um dia inteiro com o Bruno Mouco, CEO da TeleHelp. O Bruno foi simplesmente extraordinário. Em todas as reuniões ao longo do dia pude dar os meus "pitacos" nos processos da empresa e também acompanhei de perto algumas decisões estratégicas de impacto hacional, juntamente com os diretoras de cada área", afirma Miguel Rinaldi, um dos selecionados.

Para a Julia Pavan que acompanhou Ricardo Bloj, presidente da Lenovo Brasil, a experiênci foi uma oportunidade única.

“Tive o privilégio de acompanhar durante todo o dia, o presidente da Lenovo Brasil, Ricardo Bloj. Acompanhei todas as reuniões, atividades, rotina do presidente, e entendi mais sobre a visão e estratégia de uma empresa tão reconhecida no mercado da tecnologia, uma experiência única, afirma.

Luís Fernando Vilella que acompanhou Rodrigo Lorca, presidente da farmacêutica Chiesi, destacou que aprendeu sobre a a importância das tomadas de decisões na rotina dos executivos.

“O programa CEOx1Dia me proporcionou a chance de ter contato com alguém que todos os dias utiliza habilidades como gestão de risco e tomada de decisão. Poder acompanhar a rotina do presidente da Chiesi, ver a pluralidade de tarefas, o impacto das decisões, poder esclarecer dúvidas e entender como ele age, foi uma oportunidade de expandir ainda mais minha visão sobre liderança e fomentar mais minha curiosidade e interesse pela gestão como algo necessário na medicina”, disse Luís Fernando Vilella estudante de Medicina.

