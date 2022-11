Gerdau está com 70 vagas para Programa de Estágio; se inscreva

Até o dia 20 de dezembro, estão abertas as inscrições do G.Start, programa de estágio da Gerdau.

Nesta edição, são mais de 70 vagas para estudantes universitários nas unidades da companhia em Araçariguama (SP), Charqueadas (RS), Contagem (MG), Maracanaú (CE), Mogi das Cruzes (SP), Pindamonhangaba (SP), Sapucaia do Sul (RS) e Três Marias (MG).

LEIA TAMBÉM:

Para esta edição do programa G.Start, há vagas priorizadas para mulheres e pessoas autodeclaradas pardas ou pretas.

"Estamos em busca de estudantes com vontade de aprender, se desenvolver e colaborar com a construção da Gerdau do futuro”, afirma Flávia Nardon, diretora global de Pessoas e Responsabilidade Social.

Criado em 2018 como uma nova fase dos programas de formação da Gerdau, o G.Start já contou com a participação de mais de 2.000 estudantes.

Quem pode se inscrever no Programa de Estágio da Gerdau?

Estão aptos a participar do processo seletivo estudantes dos cursos de Engenharias, Administração, Ciências Contábeis, Ciência da Computação, Comércio Exterior, Economia, Gestão em Recursos Humanos, Marketing, Psicologia, Serviço Social, Sistemas de Informação e áreas correlatas nas modalidades presencial ou EAD, com previsão de formatura a partir de junho de 2024.

O processo seletivo inclui inscrição on-line, dinâmicas e entrevistas individuais, com o início do estágio previsto para março de 2023.

Quais os benefícios do Programa de Estágio da Gerdau?

A Gerdau oferece aos estudantes contratados pelo programa G.Start:

bolsa-auxílio,

assistência médica e auxílio medicamento,

assistência odontológica,

telemedicina,

vale-refeição ou refeitório (de acordo com a localidade),

vale-transporte ou fretado (de acordo com a localidade).

Como se inscrever Programa de Estágio da Gerdau?

As inscrições para o programa podem ser feitas pelo site da Gerdau.

Inscreva-se e receba por e-mail dicas e conteúdos gratuitos sobre carreira, vagas, cursos, bolsas de estudos e mercado de trabalho.