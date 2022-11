Assaí lança programa com vagas de emprego exclusivas para pessoas acima dos 50 anos

O Assaí, gigante do atacarejo, está com inscrições abertas para o Programa 50+, iniciativa que visa aumentar o número de funcionários seniores no seu quadro de pessoal.

Atualmente, cerca de 6% de todos os funcionários da empresa têm mais de 50 anos, o que representa mais de 4 mil pessoas. Destas, 250 foram contratadas apenas em 2021, para atuar em lojas.

A iniciativa faz parte das ações anunciadas durante a 6ª Semana de Diversidade da companhia, que conta com uma série de práticas para fomentar a inclusão, em linha com o Programa de Diversidade do Assaí, que conta com cinco temas prioritários: raça LGBTQIA+, gêneros, pessoas com deficiência e Gerações.

"Profissionais com mais de 50 anos trazem características que têm muito a somar para a companhia, como experiência de mercado, agilidade na solução de desafios e tendem a compartilhar mais os seus conhecimentos com os(as) demais colegas do time – além de qualidades comportamentais – são resilientes, comprometidos(as) e buscam trilhar carreira e se desenvolver no negócio", diz Sandra Vicari, Diretora de Gestão de Gente e Sustentabilidade do Assaí Atacadista.

Como vai funcionar o Programa 50+ do Assaí?

O Programa 50+ ficará ativo durante todo o ano, com processos seletivos acontecendo ao longo de 2023.

As vagas são elegíveis a todos os níveis e áreas da companhia, nas mais de 240 lojas em funcionamento, além dos 11 centros de distribuição e escritórios do país. Inclui também a formação do time das cerca das 58 novas lojas que serão abertas até o final deste ano.

Entre as medidas de capacitação, estão cursos específicos dentro da Universidade Assaí. A plataforma de educação corporativa da Companhia, exclusiva ao time interno, possui cinco escolas de formação: Atacado, Liderança, Operações, Comercial e Desenvolvimento Técnico e Comportamental. Ao todo, são mais de 5 mil cursos e trilhas de carreira.

Como se inscrever no Programa 50+ do Assaí?

O Assaí criou uma página na plataforma de recrutamento e seleção Gupy para concentrar as candidaturas de todos os profissionais com mais de 50 anos de idade. Os interessados, então, devem acessar o endereço e se inscrever para participar dos processos.

