Estágio e trainee: Minerva Foods, Ambev e mais 43 empresas com vagas

Confira mais empresas que abriram programas de estágio e trainee. As oportunidades disponíveis estão em ordem crescente de término do prazo.

Privalia – trainee

As vagas abrangem as cidades de São Paulo (SP) e Extrema (MG), onde estão localizados a sede e o centro de distribuição da Privalia, respectivamente. Os candidatos devem ter inglês avançado, disponibilidade para viagens e possíveis mudanças. Também é necessário ter graduação entre 2018 e julho de 2021.

Salário: não informado

Inscrições: até 7 de abril por meio do site

Raízen - estágio

Raízen, produtora de açúcar e etanol, abre nesta quarta-feira, 10, as inscrições para o programa Talentos Raízen 2021. São 770 oportunidades para estudantes do ensino fundamental, médio, técnico e superior.

Inscrições: até o dia 7 de abril pelo site.

Serasa – estágio

A Serasa Experian está com mais de oportunidades para estudantes em seu programa de estágio. As vagas são voltadas principalmente para os estudantes de tecnologia. A partir do nono mês de estágio, também há a possibilidade de de ser efetivado na empresa. Todo o processo de seleção, entrevistas e contratação será feito em formato digital.

Salário: até 2.600 reais

Inscrições: até 11 de abril de 2021, neste site.

Ambev – estágio e trainee

A empresa tem três programas de estágio e trainee simultâneos. São 300 vagas para estudantes e recém-formados de todo o Brasil para o estágio regular, o estágio Representa e o trainee. Como no ano anterior, as seleções serão completamente online e terão requisitos mais inclusivos: não vai ser exigido um curso específico ou um nível de inglês. A empresa vai oferecer treinamento para quem precisar desenvolver o conhecimento da língua. E também serão aceitos os cursos de tecnólogo.

Salário: até 7 mil reais, para os trainees

Inscrições: até o dia 12 de abril no site

Genomma Lab Brasil – estágio

São seis vagas de estágio. Os interessados devem estar matriculados em um curso superior, em qualquer universidade e com previsão de conclusão entre dezembro de 2022 e julho de 2023.

Salário: valor da bolsa não divulgado, mas os benefícios incluem plano de saúde e dental, seguro de vida, recesso remunerado, Gympass (auxílio academia), vale-refeição, trabalho remoto e vale-transporte

Inscrições: até 12 de abril pelo site

Paraná Banco – estágio

São mais de 10 oportunidades exclusivas para mulheres que vão reforçar os times de tecnologia do banco. Podem concorrer mulheres que morem em Curitiba e Região Metropolitana, estejam estudando algum curso nas áreas de tecnologia - seja de Ensino Superior ou Tecnólogos.

Salário: não informado

Inscrições: até 12 de abril pelo site

Bayer – estágio e Conecta Agro

As vagas são para estudantes do ensino superior (bacharel ou tecnólogo) e técnico, com posições disponíveis nos estados da Bahia, Pernambuco, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná e Rio Grande do Sul. A empresa aceita diversos cursos das áreas exatas, humanas e biológicas.

No programa Conecta Agro, o foco está na contratação de profissionais formados em qualquer curso do ensino superior há três anos e com disponibilidade para mudar de cidade ou estado.

Salário: no conecta agro, o salário será de R$ 6.500 e horário flexível

Inscrições: até o dia 13 de abril. O programa de estágio está aqui e o Conecta Agro, aqui.

Siemens e Siemens Energy – estágio

São mais de 100 vagas para estudantes do ensino superior de todas as áreas do conhecimento. Podem participar graduandos de todo o Brasil, com formação prevista para julho de 2022 e julho de 2023, com inglês intermediário ou superior.

Salário: não informado

Inscrições: até 14 de abril, no site para o Siemens Industry e no site para o Energy

Caixa Econômica Federal – estágio

São 1.162 vagas de estágio, com 10% destinadas a Pessoas com Deficiência (PcD). A seleção contempla estudantes do ensino médio, técnico e superior (cursos de Arquitetura, Engenharia e Direito).

Salário: não informado

Inscrições: até 15 de abril pelo site do CIEE

EDC Group - estágio

A EDC Group, consultoria de RH e outsourcing de serviços especializados, multinacional brasileira que atua na américa latina e EUA, acaba de abrir as inscrições para o Programa Produzindo Futuros Líderes.

Para participar é necessário ser recém-formado (até dois anos de formatura), ter mobilidade nacional e internacional, inglês avançado e em caso de candidatos estrangeiros, é fundamental ter português intermediário.

Inscrições: poderão ser feitas até o dia 15 de abril e devem ser realizadas neste site.

Ipanema Coffee – trainee

Programa de trainee na área financeira para pessoas com formação superior em Administração, Economia e correlatos entre abril de 2019 e abril e 2021. É necessário ter inglês e excel avançado.

Salário: não informado

Inscrições: até 16 de abril pelo site da 99jobs

BP Bunge Bioenergia – estágio

São 124 vagas de estágio em 11 unidades destinadas a graduandos de diversas áreas de formação, que tenham previsão de concluírem seus cursos entre julho de 2022 e julho de 2023.

Salário: não informado

Inscrições: até 16 de abril pelo site

Marsh – trainee

São 15 vagas, com previsão de início em junho deste ano, e os candidatos precisam ter concluído o curso entre junho de 2019 e dezembro de 2020. Podem participar do processo seletivo recém-formados nos cursos de Administração, Economia, Engenharias, Direito, Ciência Atuarial, Estatística, Matemática ou correlatas. A Marsh pede conhecimento no Pacote Office avançado e inglês fluente. Espanhol será um diferencial. O início do trabalho será em home office.

Salário: não informado

Inscrições: até 18 de abril pelo site

VR Benefícios – estágio

A empresa tem vagas para estudantes de todo o Brasil e de qualquer curso. O escritório fica em São Paulo e o trabalho permanece remoto duranta a pandemia. Há a possibilidade de manter 100% home office após a pandemia.

Salário: até 1.600 reais e benefícios (880 reais por mês de vale refeição, auxílio home office e programa de bem-estar)

Inscrições: até de 19 de abril pelo site da 99jobs

Maio

Cargill – estágio

A empresa tem 200 vagas de estágio em 39 cidades. Podem se inscrever estudantes do ensino superior - educação à distância, tecnólogo e presencial -, com formação entre dezembro de 2021 a dezembro de 2022

Salário: não informado

Inscrições: até 4 de maio pelo site

Minerva Foods – trainee

As oportunidades são destinadas para estudantes, recém-formados e graduados com até dois anos em diversos cursos. É necessário ter inglês avançado a fluente e bons conhecimentos do pacote office.

Salário: não informado

Inscrições: até 23 de maio pelo site

Julho

Deloitte – estágio

São 400 vagas direcionadas para diferentes áreas da firma: Auditoria, Consultoria Tributária, Risk Advisory, Financial Advisory e Consultoria Empresarial. As vagas são para estudantes desde o primeiro ano da faculdade e de todo o Brasil.

Salário: não informado

Inscrições: até 1º de julho pelo site

Sem data definida

Falconi - estágio e trainee

A Falconi, consultoria que oferece soluções em gestão e gente com tecnologia, abre as inscrições para mais uma edição do Programa Jovem Falconi, que oferece vagas de estágio e de trainee. O programa é aberto a candidatos que estão cursando ou que concluíram recentemente qualquer curso de graduação. Além disso, os candidatos precisam ter inglês avançado.

Salário: bolsa-auxílio/remuneração, plano de saúde e odontológico integral, vale-refeição, vale-transporte, seguro de vida e convênio com academias em todo o país.

Inscrições: inscrições podem ser feitas no link

Sírio-Libanês-Estágio

O Hospital Sírio-Libanês abriu processo seletivo para o Programa de Estágio em Tecnologia. Os estudantes, amantes do universo tech, já podem se inscrever para a jornada de seleção, que inclui teste, entrevista online e terá, como etapa final, um Hackathon, em parceria com o Centro Universitário FIAP. Os participantes receberão um desafio e alguns dias para entrega do projeto.

Inscrições: As inscrições poderão ser realizadas atreves do link.

Eurofarma – estágio

A farmacêutica brasileira está com 46 vagas abertas para estagiários, analistas, pesquisadores e farmacotécnicos. Todas elas são para reforçar a área de inovação.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site

Thyssenkrupp Elevadores – estágio

São 50 vagas para estudantes de cursos superior e técnico nas áreas de Administração, Elétrica, Eletrotécnica, Engenharia, Logística, Mecânica e Mecatrônica em cidades onde a empresa possui filiais no Brasil.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site

Grupo IN – estágio e trainee

Os candidatos podem ser estudantes ou recém-formados (até 4 anos da conclusão) de cursos nas áreas de Tecnologia da Informação, Estatística e Engenharias. Não é exigido conhecimento prévio ou experiência no universo de Business IntelIigence, mas é importante ter afinidade com o tema.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site

Alcoa - estágio e trainee

A Alcoa está com seus programa de estágio e trainee abertos. Diversos cursos são aceitos como Administração, Análise de Sistemas, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Ciência da Computação, Ciências Econômicas e Comunicação Social, no caso dos estágio. Já no caso do programa de trainee, é necessário de 3 a 4 anos de experiência em engenharia, no segmento industrial.

Inscrições: pelo site

Rabobank – trainee

São duas vagas abertas para pessoas de qualquer lugar do Brasil na área comercial do segmento de Rural Banking. É necessário ter formação entre dezembro de 2017 e dezembro de 2019 nos cursos de economia, administração de empresas, engenharia, relações internacionais ou agronomia, bem como disponibilidade para viagens e mudanças permanentes e inglês avançado. Conhecimentos em finanças, vendas e agronegócio são desejáveis.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site

Estagilize – estágio

São 60 vagas em São José do Rio Preto. As oportunidades de estágios são para os cursos de Ensino Médio, Ensino Técnico e Superior nas áreas de: Administração, Enfermagem, Desenvolvimento de sistemas, Web Designer, Engenharia de Produção, Engenharia Civil, Pedagogia, Marketing e Publicidade.

Salário: não informado

Inscrições: pelo link

B3 - Estágio

A bolsa de valores brasileira, a B3, está com inscriçõe abertas para seu programa de estágio 2021. Para se inscrever, é necessário ter vínculo com uma instituição de ensino superior (Bacharelado ou Tecnólogo em andamento); ter de 1 a 2 anos disponíveis para estagiar e disponibilidade para estagiar 6 horas diárias de segunda a sexta-feira, em horário comercial, de acordo com a demanda da área.

Inscrições: podem ser feitas neste site

Salário: bolsa auxílio compatível (com 13º) e benefícios

Heach RH - trainee

A Heach Recursos Humanos, empresa de recrutamento e seleção, anuncia 4 vagas para o Programa de Aceleração Trainee, que tem como objetivo ajudar os jovens a acelerarem suas carreiras em grandes empresas

As oportunidades disponíveis são para Trainee em Recrutamento, Seleção e Inteligência Artificial, em Processos de Recursos Humanos, em Relacionamento Comercial e em Inteligência de Mercado. Os requisitos para se candidatar às vagas são: graduação completa em Administração, Economia, Marketing, Psicologia ou Recursos Humanos, conhecimento intermediário do Pacote Office e um perfil proativo, com foco em soluções de problemas.

Salário: Não informado

Inscrições: Podem ser feitas no site

Cummins Brasil - Estágio

A Cummins Brasil iniciou no último dia 30 as inscrições do Programa de Estágio, com início previsto em fevereiro de 2020. Serão 33 novas vagas abertas para o público universitário. Com o objetivo de promover a diversidade e a inclusão na sua força de trabalho, a empresa vai priorizar a contratação de estudantes do Ensino Superior que contribuam com a pluralidade e intercâmbio cultural neste processo.

Salário: Não informado

Inscrições: Podem ser feitas neste site

BASF – estágio

As vagas são para atuar nos segmentos Automotivo, Agronegócio, Químico, Tintas Suvinil e na área Corporativa. A empresa tem programas para alunos do ensino superior, ensino técnico e focados na área de Agronomia e Engenharia Agrônoma.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site da Cia de Talentos

KPMG – trainee

Para se candidatar, é necessário ter graduação de junho de 2019 a dezembro de 2024. O processo também pede por inglês intermediário. São vagas em diversas cidades do Brasil.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site da Cia de Talentos

Nestlé – estágio

O programa aceita estudantes de todos os cursos de graduação com formação prevista entre Dezembro de 2020 a Julho de 2021; É necessário ter inglês a partir do intermediário e ter bons conhecimentos no pacote Office.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site da Cia de Talentos

Celere – estágio

A empresa tem vagas em São Paulo para Estágio em Engenharia de Qualidade de Software e Estágio em Levantamento de Projetos e Orçamentos.

Salário: não informado

Inscrições: pelo LinkedIn

Amazon – estágio

Com ambiente de trabalho dinâmico e estímulo à inovação, a Amazon têm neste momento 13 vagas abertas para diferentes áreas de atuação, em São Paulo, Barueri e Campinas.

Salário: 2.300 reais

Inscrições: pelo site da Cia de Estágios

Rabobank - Trainee

O Rabobank Brasil, banco de atuação global especializado em soluções financeiras e estratégicas para o agronegócio, anuncia seu primeiro programa de trainee.

Com foco na área comercial para o segmento Rural Banking, o processo tem duas vagas abertas para candidatos de todo o país.

Os pré-requisitos são formação entre dezembro de 2017 e dezembro de 2019 nos cursos de economia, administração de empresas, engenharia, relações internacionais ou agronomia, bem como disponibilidade para viagens e mudanças permanentes e inglês avançado. Conhecimentos em finanças, vendas e agronegócio são desejáveis.

Inscrições: no site do programa

EY – trainee

São 250 vagas para estudantes universitário e recém-formados (até três anos). Para os cursos de Ciências Contábeis e de TI, é exigido o nível básico de inglês. O inglês intermediário é pré-requisito para os demais cursos de Administração de Empresas, Ciências Atuariais, Economia, Relações Internacionais, Comércio Exterior, Direito, Engenharia (todas), Estatística, Física, Matemática, Psicologia, Marketing, Publicidade e Propaganda, Design.

Salário: não informado.

Inscrições: o ano todo pelo site do programa

Radix – estágio

Oportunidades para banco de talentos em diversas áreas e escritórios da empresa.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site do Gupy

Câmara Interbancária de Pagamentos (CIP) – estágio

Vagas para estudantes matriculados a partir do 2ª semestre do curso de graduação, com preferências pelos cursos de Administração, Economia, Matemática, Estatística, Direito, Marketing, Publicidade e Propaganda, Ciências da Computação, Análise de Sistemas, Segurança da Informação, Engenharia da Computação, Sistema da Informação e demais áreas relacionadas à tecnologia.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site do WallJobs

GOVBR – estágio

Vagas na empresa de soluções para gestão pública nas áreas de Análise de Negócio, Desenvolvimento de Software, Arquitetura UX, Ciência de Dados, Devops, Qualidade e Agilidade.

Salário: não informado

Inscrições: vagas recorrentes pelo site

IBM – estágio

A empresa publica vagas em seu site de oportunidades. Para o programa de 2020, a IBM aceita estudantes de qualquer curso com graduação prevista a partir de dezembro de 2021. É desejável ter conhecimento de inglês.

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site

Ternium – trainee

As vagas oferecidas são para diferentes formações, sendo a maioria voltada para a área de engenheira. Podem se candidatar pessoas com até dois anos de formadas.

Salário: não informado

Inscrições: o ano inteiro pelo site Vagas

Itaú Unibanco e Itaú BBA – estágio

Durante todo ano, há oportunidades para atuar na área corporativa do banco, na rede de agências. Estudantes a partir do terceiro semestre de cursos da área de exatas ou de humanas interessados em trabalhar na sede do banco em São Paulo (SP) podem se candidatar às vagas de estágio corporativo. Para o estágio em agências, estudantes a partir do terceiro semestre dos cursos de administração, economia e ciências contábeis.

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site do Itaú Unibanco

FAPES – estágio

O programa tem vagas para estudantes do Rio de Janeiro nas áreas de Administração, Comunicação, Contabilidade, Direito, Economia e Sistemas de Informação, entre outras. As inscrições ficam abertas em caráter permanente e as seleções ocorrem conforme a disponibilidade de vagas.

Salário: bolsa-auxílio compatível com o mercado, vale-refeição e vale-transporte

Inscrições: o ano todo é possível cadastrar currículo pelo site do Vagas

Ipiranga – estágio

O programa de estágio acontece durante todo o ano, conforme o surgimento de oportunidades.As inscrições estão sempre abertas, com oportunidades para estudantes do penúltimo ou último ano do ensino superior e último ano do curso técnico.

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site da Ipiranga

Klabin - estágio

A Klabin está com processo seletivo para contratação de estagiários para começarem a trabalhar em março de 2021.

Salário: bolsa-auxílio compatível com o mercado, benefícios

Inscrições: neste link

Tilibra - estágio

Empresa do segmento de papelaria está com vagas abertas para quem estiver cursando ensino superior com formação prevista a partir de Junho/2022;

Salário: bolsa-auxílio compatível com o mercado, benefícios

Inscrições: neste link