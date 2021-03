Deloitte abre 400 vagas em seu programa de novos talentos

A consultoria Deloitte está abrindo vagas para seu Programa de Novos Talentos 2021. O processo já está em curso e as contratações ocorrerão até 1º de julho para estudantes que estão cursando desde o primeiro ano da faculdade.

São 400 vagas direcionadas para diferentes áreas da firma: Auditoria, Consultoria Tributária, Risk Advisory, Financial Advisory e Consultoria Empresarial.

A empresa busca novos profissionais que estejam ingressando no mercado de trabalho e empenhados em aprender novas competências e crescer junto com a companhia e, ao mesmo tempo, é a oportunidade para a Deloitte renovar suas equipes com jovens criativos e que irão agregar muito ao ambiente da empresa.

O programa, que é voltado para estudantes de todo o Brasil, conta com dois tipos de vagas: para alunos que estão cursando o 1° ano da faculdade as vagas disponibilizadas são de estágio e, para os estudantes do 2° ano em diante, as vagas são CLT.

Os cursos exigidos para se candidatar no processo seletivo também são diversos, como engenharia, administração, comércio exterior e relações internacionais.

Não é necessário ter experiência profissional anterior e as habilidades mais importantes que são exigidas pela Deloitte são empatia, resiliência, boa comunicação, relacionamento, pensamento crítico, criatividade e inteligência emocional.

O processo seletivo é 100% online e contempla algumas etapas como: testes cognitivos e comportamentais, dinâmicas em grupo e entrevistas individuais.

Inscrições: neste link