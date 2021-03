Ambev tem 300 vagas de estágio e trainee com salários de até R$ 7 mil

A Ambev abre hoje sua temporada de recrutamento de novos talentos com três programas de estágio e trainee simultâneos. São 300 vagas para estudantes e recém-formados de todo o Brasil para o estágio regular, o estágio Representa e o trainee.

Como no ano anterior, as seleções serão completamente online e terão requisitos mais inclusivos: não vai ser exigido um curso específico ou um nível de inglês. A empresa vai oferecer treinamento para quem precisar desenvolver o conhecimento da língua. E também serão aceitos os cursos de tecnólogo.

Para os estágios, os candidatos precisam ter formação prevista entre dezembro de 2021 até agosto de 2023. No trainee, os candidatos precisam ter se formado entre dezembro de 2018 a julho de 2021.

Assim, a Ambev vai manter os avanços bem-sucedidos de seu recrutamento em 2020, inclusive com o programa Representa, que tem o foco na contratação e desenvolvimento de estudantes pretos e pretas.

Depois de uma turma piloto em 2019 com 10 jovens, a segunda edição do programa em 2020 teve 80 vagas. Os selecionados passam por uma trilha de desenvolvimento que ajuda na inclusão e evolução na carreira de forma equitativa.

Outro sucesso do ano anterior foi a introdução de palestras, podcasts e campanhas nas redes sociais para auxiliar os candidatos ao longo da seleção.

Para Illana Kern, gerente de Gente e Gestão na Ambev, as diferentes frentes de divulgação ajudam a atrair perfis diversos e complementares de candidatos. Além disso, a divulgação de informações serve como preparação para as diferentes etapas e torna o processo mais democrático.

A gerente conta que um ganho no programa desse ano será o acompanhamento da pluralidade dos candidatos, com perguntas para acompanhar raça, identidade de gênero e orientação sexual.

“Nesse ano continuamos cuidando para que todas as etapas tenham representatividade nos avaliadores, que usarão ferramentas específicas para reduzir os vieses das avaliações”, diz.

Com vagas em todo o país e salário de até R$ 7 mil, os estagiários e trainees vão atuar nas áreas de negócios, tecnologia e produção. As inscrições vão até o dia 12 de abril e os interessados podem selecionar o programa para o seu perfil no site.