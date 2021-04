Escola na Irlanda oferece 100 bolsas exclusivas para brasileiros

Quer fazer um intercâmbio para a Irlanda e aprender inglês? A SEDA College abriu nesta quinta-feira, 1, as inscrições do seu programa de bolsas de estudo exclusivas para brasileiros, o SEDA Dream.

A pandemia mostrou que a inovação será cada dia mais decisiva para seu negócio. Encurte caminhos, e vá direto ao ponto com o curso Inovação na Prática

Serão 100 bolsas de até R$ 15 mil para estudar em Dublin, na Irlanda. A escola de idiomas vai investir até R$ 500 mil na iniciativa, com dez bolsas integrais e 90 parciais.

O conhecimento de inglês ainda é um grande diferencial no mercado de trabalho. Segundo estudo do ManpowerGroup, apenas 5% da força de trabalho brasileira tem proficiência no inglês.

No programa, todos que se inscreverem já poderão iniciar seu aprendizado da língua. Para participar, o interessado paga uma taxa de R$ 97 e libera três meses de acesso a plataforma com mais de 60 cursos de inglês de todos os níveis. Assim, os candidatos podem se preparar para as etapas de seleção das bolsas.

A primeira etapa será realizada nos dias 24 e 25 de abril. Os candidatos vão fazer uma prova de inglês e outra de conhecimentos gerais sobre a Irlanda. Depois, nos dias 1º e 2 de maio, a segunda etapa será um teste de lógica e um teste sobre a SEDA College.

A soma de pontos nas provas de conhecimentos gerais e da segunda etapa vai compor o valor do desconto, que pode chegar até 50%. A avaliação de inglês vai ser apenas uma referência para nivelar o aluno.

Com a conclusão das quatro provas, os participantes ficam elegíveis para concorrer às bolsas parciais e integrais. Os vencedores serão anunciados no dia 5 de maio e serão abertas as matrículas.

"Queremos preparar os brasileiros para evoluir em suas carreiras por meio da vivência internacional e a conquista de um novo idioma", comenta a CEO da SEDA College Online, Vanessa Melo.

Para ela, a iniciativa é uma forma de dar acesso ao ensino de idiomas e ainda apoiar o avanço profissional dos brasileiros.

Considerando as limitações de viagem na pandemia, os selecionados podem postergar a viagem por até 12 meses, e ainda renovar essa data caso seja necessário.

O único requisito para os candidatos é ter idade mínima de 18 anos completos. As inscrições ficam abertas pelo site até o dia 15 de abril.