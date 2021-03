Do estágio ao agro, Bayer abre 160 vagas em todo o Brasil

A Bayer, empresa alemã de saúde e nutrição, anunciou nesta terça-feira, 16, a abertura das inscrições para dois processos seletivos com 160 vagas: o programa de estágio 2021 e o Conecta Agro.

O primeiro programa é voltado para estudantes e tem posições disponíveis nos estados da Bahia, Pernambuco, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná e Rio Grande do Sul.

Para se candidatar, os estudantes devem estar cursando o ensino superior (bacharel ou tecnólogo) e técnico. A empresa aceita diversos cursos das áreas exatas, humanas e biológicas. E é necessário estar cursando a partir do 2º ano da graduação.

O programa é mais uma frente para a promoção de diversidade de inclusão na empresa. Embora a Bayer tenha realizado um programa de trainee com todas as vagas para negros, o estágio em 2020 também teve como prioridade aumentar a diversidade nas equipes.

Segundo Patricia Leung, gerente de Employer Brand e Relacionamento com Universidades, a edição anterior teve 58% de novos estagiários negros e 62% de mulheres.

“Para os próximos anos, vamos continuar investindo em uma atuação inovadora, inclusiva e diversa, estimulando o autodesenvolvimento e a colaboração para preparar jovens profissionais para o futuro”, afirma ela.

Com o objetivo de desenvolver os estudantes, a empresa também oferece um curso de inglês online. Segundo um estudo interno, menos de 24% dos candidatos tinham um nível avançado ou fluente em inglês.

“Há algum tempo eliminamos critérios praticados historicamente, como proficiência na língua inglesa e graduação em instituições de ensino especificas, em busca de histórias ricas e valores alinhados aos da nossa organização. A essência das pessoas tem um valor que vai além do CV”, comenta a gerente.

E o segundo programa é o Conecta Agro, que tem foco na contratação de profissionais formados em qualquer curso do ensino superior há três anos e com disponibilidade para mudar de cidade ou estado.

As 40 vagas distribuídas pelo Mato Grosso (8), Paraná (6), Rio Grande do Sul (6), Goiás (6), São Paulo (4), Bahia (2), Minas Gerais (2), Mato Grosso do Sul (2), Espírito Santo (1), Maranhão (1), Santa Catarina (1) e Tocantins (1).

Os contratados vão atuar na equipe comercial da divisão agrícola da empresa. Boa parte do tempo deles será dedicado ao trabalho em campo, com projetos de análise de dados e geração de novas ideias para ajudar agricultores brasileiros.

Para o cargo, o salário será de R$ 6.500 e horário flexível, gympass e assistência médica estão entre os benefícios.

As inscrições dos dois programas ficam abertas até o dia 13 de abril. O programa de estágio está aqui e o Conecta Agro, aqui.