iFood ofecere 120 bolsas integrais para curso Programação do Zero

O iFood quer formar 120 pessoas desenvolvedoras de software com curso gratuito e que não exige qualquer conhecimento prévio na área. Para isso, a empresa firmou parceria com a Cubos Academy e vai oferecer bolsas de estudo integrais.

O curso Programação do Zero será voltado para o público de baixa renda. Para se inscrever, o pré-requisito é ter renda familiar per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo.

E 50% das vagas será destinada a mulheres, 50% a pessoas negras, 30% a parceiros (entregadores, donos ou funcionários de restaurantes) e 15% a residentes de Salvador, onde fica a Cubos Academy. Além disso, pessoas com deficiência, trans ou oriundas de escola pública terão preferência na seleção.

A iniciativa faz parte do compromisso social do iFood em formar 25 mil pessoas na área de tecnologia e de levar educação para 10 milhões de brasileiros e brasileiras até 2026.

Nos últimos meses, o iFood já começou a colocar em prática programas com instituições parcerias, como a Resilia, com cursos de ciência de dados para pessoas de baixa renda, e o Reprograma, um curso gratuito de programação para mulheres cis e trans.

Todo o curso será online, ao vivo e com duração de 25 semanas. Ao final desse tempo, os alunos estarão habilitados para iniciar a carreira como desenvolvedores de software júnior, com conhecimento em front e back-end.

Se os alunos terminarem o curso desempregados, a Cubos Academy tem uma residência de software com remuneração e a oportunidade de ganhar experiência.

O processo de seleção terá três etapas. Primeiro, os candidatos preenchem um formulário de inscrição. Depois, será realizado um desafio prático de lógica da programação. Todos os candidatos já terão um curso preparatório para essa fase. Por último, a equipe da Cubos Academy fará uma entrevista individual.

Confira mais informações e faça a inscrição até o dia 30 de abril pelo site.