Estágio e Trainee: Boticário, Klabin e BofA fecham inscrições esta semana

Se você está em busca de novas oportunidades de carreira, cursos e programas de mentoria podem ajudar a dar os passos necessários na sua vida profissional. O Instituto Tomie Ohtake e o Makro Atacadista fizeram uma parceria para lançar o projeto Cósmicas, um programa de mentoria e formação de lideranças voltado para jovens mulheres negras, indígenas, trans e com deficiência. As inscrições estão abertas até o dia 5 de junho pelo site.

Se a oportunidade que você quer é fora do país, o Latin America Institute of Business (Laiob) abriu as inscrições nesta segunda-feira, 20, para seu programa de bolsas de estudo para cursos de duas semanas na Ohio University, nos Estados Unidos.

Grupo Boticário – estágio

São 22 vagas em negócios, marketing & comunicação, operações, e pesquisa & desenvolvimento. Estudantes de qualquer universidade do país podem se candidatar desde que estejam regularmente matriculados em um curso de ensino superior e cursando os últimos dois anos da graduação. Este é o único requisito do programa: formatura entre julho/2022 e julho/2023. A seleção será totalmente remota.

Salário: não informado

Inscrições: até 28 de maio pelo site

Klabin – estágio

A empresa busca 80 estudantes para os seus dois programas de estágio: o Geração K e o Integra Klabin. Para participar do processo seletivo, o candidato deve estar cursando a partir do segundo ano. No Integra Klabin, o programa de estágio social, não há restrições de faculdade, curso, idiomas, idade ou experiência profissional. O candidato e a candidata devem estar matriculados em uma universidade brasileira e ter renda familiar de até três salários-mínimos (comprovação obrigatória). As vagas estão espalhadas por Angatuba/SP, Betim/MG, Goiana/PE, Jundiaí/SP, Ortigueira/PR, Monte Alegre/PR, Otacílio Costa/SC, Paulínia/SP, Piracicaba/SP, Rio Negro/PR, São Paulo, Suzano/SP, Feira de Santana/BA e Horizonte/CE.

Salário: não informado

Inscrições: até 28 de maio pelo site

Grupo Reckitt – estágio

A empresa tem mais de dez vagas disponíveis em São Paulo em nove áreas diferentes da empresa. O Programa de Estágio 2021 tem duração de até dois anos, com vagas disponíveis nas áreas de marketing, trade marketing, e-commerce, vendas, manufatura, compras, jurídico, supply services (logística) e qualidade. Para participar é necessário que o(a) candidato(a) esteja matriculado(a) em um curso de ensino superior bacharelado, licenciatura ou tecnólogo correlacionados com as áreas disponíveis e tenha formação prevista para dezembro de 2022 a dezembro de 2023. O conhecimento da língua inglesa não é obrigatório, mas é desejável.

Salário: R$ 2 mil e benefícios como vale-refeição e Gympass

Inscrições: até 28 de maio pelo site do 99jobs

Bank of America – trainee

As vagas são exclusivas para estudantes negros no último ano e recém-formados em qualquer curso de graduação. As oportunidades são para o escritório de São Paulo e a previsão é que o início da turma de trainees seja em julho.

Salário: não informado

Inscrições: até o final de maio pelo site

Volkswagen – trainee

A Volkswagen do Brasil abre nesta segunda-feira as inscrições para seu programa de trainee de 2021. Ele é voltado para os graduados entre 2016 e 2020, que tenham interesse em atuar em uma das localidades da empresa: São Bernardo do Campo, Vinhedo, Taubaté e São Carlos (SP) e em São José dos Pinhais (PR).

O programa dura 18 meses e tem dez vagas. Como pré-requisito, é exigido inglês avançado, experiência profissional prévia, disponibilidade para atuar em alguma localidade da Volkswagen.

Inscrições: até 30 de maio neste link.

BDO – trainee

Focado em auditoria contábil, o programa vai oferecer 90 vagas para atender aos 24 escritórios da empresa por todo o país. São aceitas as inscrições de candidatos que concluíram ou estejam cursando ciências contábeis, administração e economia. Também é importante ter conhecimento intermediário ou avançado em Excel, além do conhecimento do idioma inglês como quesito diferencial.

Salário: não informado

Inscrições: até 30 de maio pelo site

PPG – estágio

As vagas são distribuídas entre os estados de São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul, com a data de início do estágio prevista para o mês de julho. Com duração de até dois anos, o programa é direcionado aos estudantes universitários dos cursos de: administração de empresas, ciência da computação, tecnologia da informação, ciências contábeis, comunicação social, relações públicas, publicidade e propaganda, marketing, direito, economia, engenharia química, engenharia de produção, engenharia de automação, engenharia elétrica, engenharia mecânica, engenharia de materiais, engenharia ambiental, geologia, estatística e química. Estudantes de cursos técnicos em administração de empresas e química também podem se inscrever.

Salário: não informado

Inscrições: até 30 de maio pelo site do Vagas.com para os alunos de ensino superior aqui e de cursos técnicos aqui

Porto Seguro – estágio

A empresa tem vagas para estudantes de graduação em diversos cursos para as áreas de planejamento e analitycs, comunicação interna, risco cibernético, gestão da inovação, compliance, inteligência artifical de operações, auditoria de cibersegurança, remuneração, entre outras.

Salário: não informado

Inscrições: até 31 de maio pelo site da Cia de Talentos

Whirlpool (Brastemp e Consul) – estágio

A Whirlpool, dona das marcas Brastemp, Consul e KitchenAid, estão com inscrições para os novos programas de estágio 2021, em busca de estudantes para ocupar as vagas abertas. Os selecionados irão atuar nas unidades de São Paulo, Rio Claro (SP), Manaus e Joinville (SC).

Com duração de até dois anos, o programa insere os selecionados em um ambiente dinâmico e desafiador, além da oportunidade de trabalhar em um projeto que contribui com o resultado da organização.

As oportunidades contemplam os estudantes de qualquer área de conhecimento e que queiram fazer parte desta oportunidade de se desenvolver na multinacional.

Inscrições: até 31 de maio, pelo site.

HDI seguros – estágio

Programa para candidatos que tenham previsão de formatura de julho a dezembro de 2023 nos cursos de administração de empresas, direito, engenharia da computação, engenharia de produção, comunicação, comunicação social, ciências da computação, ciências atuariais, ciências contábeis, estatística, matemática, economia, análise de sistemas, entre outros.

Salário: não informado

Inscrições: até 31 de maio pelo site

Junho

Gerdau – estágio

São 80 vagas de estágio para estudantes de todas as áreas e nos estados de São Paulo, Amazonas, Espírito Santo, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Podem se inscrever estudantes com bacharelado, licenciatura ou tecnólogo em andamento, formação entre dez/2022 e dez/2023 e disponibilidade para estagiar por 30 ou 40 horas semanais.

Salário: não informado

Inscrições: até 1º de junho pelo site

TecBan – estágio

Podem concorrer às 14 vagas alunos com graduação prevista a partir de julho de 2023 nos seguintes cursos: TI, administração, ciências contábeis, direito, economia, engenharias e marketing. Os selecionados já terão trabalho em modelo híbrido.

Salário: não informado

Inscrições: até 3 de junho pelo site

MSD Brasil - estágio

A MSD, empresa biofarmacêutica americana dedicada a cuidados com a saúde animal e humana, está com inscrições abertas para o seu Programa de Estágio 2021.

As oportunidades são para estudantes do nível superior de 23 diferentes áreas de atuação, com formação prevista em julho de 2022 ou 2023. As vagas estão abertas em quatro cidades: São Paulo (SP), Cruzeiro (SP), Campinas (SP) e Montes Claros (MG).

Inscrições: até 4 de junho neste link

Corteva – estágio

São 37 vagas para duas modalidades: estudantes de agronomia e cursos relacionados, com período mínimo de seis meses de estágio e possibilidade de renovação. Nesta área, os estudantes poderão atuar em setores com foco agronômico, como: laboratório, pesquisa e desenvolvimento, produção de sementes, comercial etc. Já os estudantes dos demais cursos, a partir do segundo ano de graduação, atuarão em diferentes áreas da companhia.

Salário: R$ 2.000 (6 horas) e R$ 2.657,74 (8 horas)

Inscrições: até 6 de junho pelo site da Cia de Estágios

Cia. Hering - Trainee

A Cia. Hering está com inscrições abertas para o lançamento do Conexão Trainee, programa que reforça o foco no desenvolvimento de talentos para as carreiras no varejo de moda, preparando-os para assumir desafios estratégicos da companhia. Serão 6 vagas para a unidade de São Paulo, divididas entre as áreas de Transformação Digital e Produto.

Inscrições: até 13 de junho pelo link http://traineeciahering.com.br

Enforce - Estágio e Trainee

A Enforce, empresa controlada pelo banco BTG Pactual, que atua na gestão de créditos inadimplentes corporativos está em busca de novos talentos que queiram ser protagonistas de suas próprias carreiras.

Inscrições: até 6 de junho pelo link

PepsiCo – estágio

Com o nome de First Gen, o programa tem vagas nas áreas de marketing, vendas, operações, finanças, jurídico, recursos humanos e pesquisa e desenvolvimento (P&D). E as oportunidades são distribuídas pelas cidades de São Paulo, São Bernardo do Campo (SP), Sorocaba (SP), Itu (SP), Feira de Santana (BA), Recife (PE), Cabo de Santo Agostinho (PE) e Rio de Janeiro.

Para se inscrever no programa, é necessário ser estudante universitário com graduação prevista entre julho de 2022 e julho de 2023. A empresa flexibilizou a exigência de inglês e de cursos específicos.

Salário: não informado

Inscrições: até 7 de junho pelo site

Arco Educação – trainee

Para se candidatar, é necessário a conclusão da graduação dentro do prazo de dezembro de 2017 a agosto de 2021. Também é necessário ter possibilidade de se mudar para os locais que a empresa tem sede, em São Paulo, Curitiba e Fortaleza.

Salário: não informado

Inscrições: até o dia 7 de junho pelo site do Eureca

VTEX – estágio

O programa é voltado para futuras(os) engenheiras(os) de software e, pela primeira, para estudantes de designer de produto.

Salário: não informado

Inscrições: até 11 de junho pelo site

Julho

Deloitte – estágio

São 400 vagas direcionadas para diferentes áreas da firma: auditoria, consultoria tributária, risk advisory, financial advisory e consultoria empresarial. As vagas são para estudantes desde o primeiro ano da faculdade e de todo o Brasil.

Salário: não informado

Inscrições: até 1º de julho pelo site

Sem data definida

Invillia – estágio

A Invillia, multinacional brasileira que desenvolve produtos e serviços digitais para game-changers globais, abre inscrições para um programa que dá a oportunidade para que estagiárias saiam de estagiários a efetivados em seis meses. O processo é totalmente online, para que estudantes de qualquer cidade do país possam participar.

Todos os universitários que estejam cursando até o penúltimo período dos cursos de engenharia da computação, sistemas de informação, análise e desenvolvimento de sistemas ou de áreas correlatas à tecnologia da informação, como mecatrônica, podem participar.

Inscrições: abertas o ano inteiro por este site

Falconi – estágio

O programa é para estudantes matriculados em um curso de graduação de qualquer área, com previsão de formação de junho de 2022 a julho de 2023 e que residam na Grande São Paulo. As vagas são focadas na contratação de estudantes negros.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site

Eurofarma – estágio

A farmacêutica brasileira está com 46 vagas abertas para estagiários, analistas, pesquisadores e farmacotécnicos. Todas elas são para reforçar a área de inovação.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site

Thyssenkrupp Elevadores – estágio

São 50 vagas para estudantes de cursos superior e técnico nas áreas de administração, elétrica, eletrotécnica, engenharia, logística, mecânica e mecatrônica em cidades onde a empresa possui filiais no Brasil.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site

Grupo IN – estágio e trainee

Os candidatos podem ser estudantes ou recém-formados (até quatro anos da conclusão) de cursos nas áreas de tecnologia da informação, estatística e engenharias. Não é exigido conhecimento prévio ou experiência no universo de business intelIigence, mas é importante ter afinidade com o tema.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site

Rabobank – trainee

São duas vagas abertas para pessoas de qualquer lugar do Brasil na área comercial do segmento de rural banking. É necessário ter formação entre dezembro de 2017 e dezembro de 2019 nos cursos de economia, administração de empresas, engenharia, relações internacionais ou agronomia, bem como disponibilidade para viagens e mudanças permanentes e inglês avançado. Conhecimentos em finanças, vendas e agronegócio são desejáveis.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site

Estagilize – estágio

São 60 vagas em São José do Rio Preto. As oportunidades de estágios são para os cursos de ensino médio, ensino técnico e superior nas áreas de: administração, enfermagem, desenvolvimento de sistemas, web designer, engenharia de produção, engenharia civil, pedagogia, marketing e publicidade.

Salário: não informado

Inscrições: pelo link

B3 – estágio

A bolsa de valores brasileira, a B3, está com inscriçõe abertas para seu programa de estágio 2021. Para se inscrever, é necessário ter vínculo com uma instituição de ensino superior (bacharelado ou tecnólogo em andamento); ter de um a dois anos disponíveis para estagiar e disponibilidade para estagiar 6 horas diárias de segunda a sexta-feira, em horário comercial, de acordo com a demanda da área.

Inscrições: podem ser feitas neste site

Salário: bolsa-auxílio compatível (com 13º) e benefícios

Tereos – estágio

A Tereos está com inscrições abertas para o Programa de Estágio Jovens Talentos. Para se candidatar, é preciso que os interessados possuam nível intermediário em inglês ou francês, além de domínio em informática, com habilidades em programas do pacote Office e internet, além de disponibilidade para estagiar 6 horas por dia, de segunda a sexta-feira.

O programa tem duração de 11 meses e, durante o trabalho, os jovens podem participar de atividades como o job rotation, em que escolhem outras áreas da empresa para conhecer melhor durante o período de estágio. Além disso, participam de trilhas de desenvolvimento, com dinâmicas de grupo e gamificação.

O Jovens Talentos terá início em agosto, com possibilidade de efetivação ao término do programa. Entre os benefícios oferecidos pela Tereos estão: bolsa-auxílio, plano de saúde, seguro de vida, transporte, refeições na empresa e vale-alimentação.

Inscrições: para se inscrever, os interessados deverão acessar este link.

Heach RH – trainee

A Heach Recursos Humanos, empresa de recrutamento e seleção, anuncia quatro vagas para o Programa de Aceleração Trainee, que tem como objetivo ajudar os jovens a acelerar suas carreiras em grandes empresas

As oportunidades disponíveis são para trainee em recrutamento, seleção e inteligência artificial, em processos de recursos humanos, em relacionamento comercial e em inteligência de mercado. Os requisitos para se candidatar às vagas são: graduação completa em administração, economia, marketing, psicologia ou recursos humanos, conhecimento intermediário do pacote Office e um perfil proativo, com foco em soluções de problemas.

Salário: não informado

Inscrições: podem ser feitas no site

Cummins Brasil – estágio

A Cummins Brasil iniciou no dia 30 as inscrições do Programa de Estágio, com início previsto em fevereiro de 2020. Serão 33 novas vagas abertas para o público universitário. Com o objetivo de promover a diversidade e a inclusão na sua força de trabalho, a empresa vai priorizar a contratação de estudantes do ensino superior que contribuam com a pluralidade e intercâmbio cultural neste processo.

Salário: não informado

Inscrições: podem ser feitas neste site

Basf – estágio

As vagas são para atuar nos segmentos automotivo, agronegócio, químico, tintas Suvinil e na área corporativa. A empresa tem programas para alunos do ensino superior, ensino técnico e focados na área de agronomia e engenharia agrônoma.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site da Cia de Talentos

KPMG – trainee

Para se candidatar, é necessário ter graduação de junho de 2019 a dezembro de 2024. O processo também pede por inglês intermediário. São vagas em diversas cidades do Brasil.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site da Cia de Talentos

Nestlé – estágio

O programa aceita estudantes de todos os cursos de graduação com formação prevista entre dezembro de 2020 a julho de 2021; é necessário ter inglês a partir do intermediário e ter bons conhecimentos no pacote Office.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site da Cia de Talentos

Celere – estágio

A empresa tem vagas em São Paulo para estágio em engenharia de qualidade de software e estágio em levantamento de projetos e orçamentos.

Salário: não informado

Inscrições: pelo LinkedIn

Amazon – estágio

Com ambiente de trabalho dinâmico e estímulo à inovação, a Amazon têm neste momento 13 vagas abertas para diferentes áreas de atuação, em São Paulo, Barueri e Campinas.

Salário: 2.300 reais

Inscrições: pelo site da Cia de Estágios

Rabobank – trainee

O Rabobank Brasil, banco de atuação global especializado em soluções financeiras e estratégicas para o agronegócio, anuncia seu primeiro programa de trainee.

Com foco na área comercial para o segmento rural banking, o processo tem duas vagas abertas para candidatos de todo o país.

Os pré-requisitos são formação entre dezembro de 2017 e dezembro de 2019 nos cursos de economia, administração de empresas, engenharia, relações internacionais ou agronomia, bem como disponibilidade para viagens e mudanças permanentes e inglês avançado. Conhecimentos em finanças, vendas e agronegócio são desejáveis.

Inscrições: no site do programa

EY – trainee

São 250 vagas para estudantes universitário e recém-formados (até três anos). Para os cursos de ciências contábeis e de TI, é exigido o nível básico de inglês. O inglês intermediário é pré-requisito para os demais cursos de administração de empresas, ciências atuariais, economia, relações internacionais, comércio exterior, direito, engenharia (todas), estatística, física, matemática, psicologia, marketing, publicidade e propaganda, design.

Salário: não informado.

Inscrições: o ano todo pelo site do programa

Radix – estágio

Oportunidades para banco de talentos em diversas áreas e escritórios da empresa.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site do Gupy

Câmara Interbancária de Pagamentos (CIP) – estágio

Vagas para estudantes matriculados a partir do segundo semestre do curso de graduação, com preferências pelos cursos de administração, economia, matemática, estatística, direito, marketing, publicidade e propaganda, ciências da computação, análise de sistemas, segurança da informação, engenharia da computação, sistema da informação e demais áreas relacionadas à tecnologia.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site do WallJobs

GOVBR – estágio

Vagas na empresa de soluções para gestão pública nas áreas de análise de negócio, desenvolvimento de software, arquitetura UX, ciência de dados, devops, qualidade e agilidade.

Salário: não informado

Inscrições: vagas recorrentes pelo site

IBM – estágio

A empresa publica vagas em seu site de oportunidades. Para o programa de 2020, a IBM aceita estudantes de qualquer curso com graduação prevista a partir de dezembro de 2021. É desejável ter conhecimento de inglês.

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site

Ternium – trainee

As vagas oferecidas são para diferentes formações, sendo a maioria voltada para a área de engenheira. Podem se candidatar pessoas com até dois anos de formadas.

Salário: não informado

Inscrições: o ano inteiro pelo site Vagas

Itaú Unibanco e Itaú BBA – estágio

Durante todo o ano, há oportunidades para atuar na área corporativa do banco, na rede de agências. Estudantes a partir do terceiro semestre de cursos da área de exatas ou de humanas interessados em trabalhar na sede do banco em São Paulo podem se candidatar às vagas de estágio corporativo. Para o estágio em agências, estudantes a partir do terceiro semestre dos cursos de administração, economia e ciências contábeis.

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site do Itaú Unibanco

Fapes – estágio

O programa tem vagas para estudantes do Rio de Janeiro nas áreas de administração, comunicação, contabilidade, direito, economia e sistemas de informação, entre outras. As inscrições ficam abertas em caráter permanente e as seleções ocorrem conforme a disponibilidade de vagas.

Salário: bolsa-auxílio compatível com o mercado, vale-refeição e vale-transporte

Inscrições: o ano todo é possível cadastrar currículo pelo site do Vagas

Ipiranga – estágio

O programa de estágio acontece durante todo o ano, conforme o surgimento de oportunidades. As inscrições estão sempre abertas, com oportunidades para estudantes do penúltimo ou último ano do ensino superior e último ano do curso técnico.

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site da Ipiranga