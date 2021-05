Projeto oferece mentoria gratuita para formação de mil jovens líderes

O Instituto Tomie Ohtake e o Makro Atacadista fizeram uma parceria para lançar o projeto Cósmicas, um programa de mentoria e formação de lideranças voltado para mulheres negras, indígenas, trans e com deficiência.

Aprenda com especialistas as técnicas de inovação usadas pelas empresas de maior sucesso

O foco do programa com 16 semanas de atividades, cerca de 112 horas de conteúdo, será a formação de mulheres de 14 a 21 anos que residam nas periferias da capital paulista e outras 18 cidades do estado de São Paulo. A ideia é alcançar 1.000 jovens e dar prioridade para os grupos citados acima.

Todas as aulas e encontros serão online e gratuitos. E as atividades contarão com a participação e orientação de mais de 30 mulheres inspiradoras, entre elas: Adriana Barbosa, criadora do festival Feira Preta; Jandaraci Araujo, gerente de desenvolvimento sustentável do Banco Santander; Macaé Evaristo, vereadora em Belo Horizonte; Priscila Gama, presidente do Instituto Das Pretas e Danielle Rainha, CHRO do Makro Group.

A ideia do projeto é oferecer ferramentas e mentoria para que as participantes desenhem seus futuros, ou seja, montem um plano de metas pessoais e profissionais.

Serão três módulo para as jovens aprenderem sobre autoconhecimento, o contexto social e projetos para o futuro.

Com tudo ocorrendo online, a iniciativa vai disponibilizar pacote de dados de internet para todas as participantes.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 5 de junho pelo site. Também é possível solicitar mais informações pelo Instagram @cosmicas.tomieohtake, pelo e-mail (cosmicas@institutotomieohtake.org.br) ou WhatsApp (11 2245-1934).

Está começando sua vida profissional e busca oportunidades? Invista na sua carreira com o maior portal de negócios. Assine a EXAME.