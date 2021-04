Falconi e Aqua Capital abrem programas de estágio exclusivos para negros

A consultoria Falconi está com seu programa de estágio, o Jovem Falconi Diversa, com inscrições abertas para estudantes matriculados em um curso de graduação de qualquer área, com previsão de formação de junho de 2022 a julho de 2023 e que residam na Grande São Paulo.

Neste primeiro momento, as vagas serão destinadas para o regime de trabalho remoto e passarão a ser híbridas com sede de trabalho na cidade de São Paulo.

Após o ingresso, os selecionados serão integrados aos estagiários selecionados na última edição do programa de estágio e trainee Jovem Falconi e seguirão a mesma trajetória na empresa.

Segundo a empresa, a iniciativa de selecionar vagas exclusivas chega à primeira edição em caráter piloto para São Paulo e integra uma série de ações que visam promover a diversidade dentro da empresa e contribuir para o combate à desigualdade racial na Falconi e no mercado de trabalho.

Inscrições: abertas neste site.

Aqua Capital

Outra empresa com um programa de estágio exclusivo para negros é o fundo private equity focado em investimentos sustentáveis Aqua Capital.

As inscrições estão abertas até 5 de maio para estudantes do 2º ao 4º ano dos cursos de Administração, Comercio Exterior, Contabilidade, Economia, Engenharias, Estatística e Matemática.

Inscrições: estão abertas neste site.