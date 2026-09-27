Agregador Inteligov/EXAME: Marcos Rogério lidera eleição em Rondônia com 30,50%

Marcos Rogério (PL) aparece na liderança da disputa pelo governo de Rondônia, com 30,50% das intenções de voto, segundo a última atualização do agregador de pesquisas eleitorais da Inteligov, divulgado em parceria com a EXAME.

Na comparação com a rodada anterior, de 17 de setembro, Marcos Rogério manteve estabilidade, mantendo 30,50% das intenções de voto. Ele caiu da faixa dos 35% que manteve de julho ao início de setembro.

O segundo colocado é Hildon Chaves, com 25,60%. O candidato também permaneceu estável no período, mantendo o mesmo percentual registrado na atualização anterior.

A diferença entre Marcos Rogério e Hildon Chaves permanece em 4,90 pontos percentuais na última atualização do agregador.

Adailton Fúria aparece em terceiro lugar, com 12,34% das intenções de voto. O candidato manteve o percentual registrado na rodada anterior.

Entre os demais candidatos, Expedito Netto aparece com cerca de 5%, enquanto Samuel Costa e Pedro Abib registram percentuais inferiores.

Veja os detalhes do Agregador aqui.

Tendência dos candidatos

O indicador de tendência do agregador mostra que Samuel Costa apresentou a maior variação positiva entre os candidatos analisados, com alta de 0,06 ponto percentual na última quinzena.

Pedro Abib aparece na sequência, com crescimento de 0,01 ponto percentual.

Entre os candidatos com tendência negativa, Marcos Rogério apresentou a maior retração, com queda de 1,16 ponto percentual no indicador.

Expedito Netto teve recuo de 0,88 ponto percentual, seguido por Hildon Chaves, com queda de 0,25 ponto percentual, e Adailton Fúria, com baixa de 0,21 ponto percentual.

O indicador de tendência mede a variação média percentual de votos que cada candidato ganhou ou perdeu a cada quinzena dentro do modelo do agregador.

Como funciona o agregador?

O resultado apresentado pelo monitor não corresponde a uma média aritmética simples das pesquisas. O modelo utiliza uma Média Móvel Ponderada, cálculo que atribui pesos diferentes aos levantamentos conforme critérios metodológicos e a data de realização.

Pesquisas presenciais domiciliares recebem peso integral no modelo, enquanto levantamentos feitos por IVR, sistema automatizado de entrevistas por telefone, e pela internet têm redução de 30% a 45% em sua influência estatística.

A metodologia também considera a atualidade dos levantamentos. Pesquisas mais recentes têm maior influência no cálculo, enquanto pesquisas anteriores perdem peso gradualmente.

O agregador reúne pesquisas registradas no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e atualiza os resultados conforme novos levantamentos são incorporados ao modelo.