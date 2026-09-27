Ele fará R$ 60 milhões com um 'Mercado Livre' para compras públicas de governos

Leonardo Ladeira, CEO e cofundador do Portal de Compras Públicas: “Estamos diante de uma mudança de lógica.” (Divulgação)
Freelancer em Negócios
Publicado em 27 de setembro de 2026 às 09h01.
Comprar uma caixa de canetas pode parecer uma tarefa simples. Para a administração pública, porém, a aquisição precisa seguir regras de competição, transparência, logística e prestação de contas. Esse conjunto de exigências pode transformar uma compra corriqueira em um processo que leva meses. Foi para simplificar esse processo que nasceu a govtech Portal de Compras Públicas, especializada em licitações, em 2016.
Neste ano, a empresa lançou o Compra Simples, um e-marketplace voltado à aquisição de bens pela administração pública, com catálogo padronizado, integração logística e mecanismos para tornar mais previsível o pagamento aos fornecedores. A ideia é transformar parte das compras públicas em uma experiência próxima à de marketplaces privados, sem retirar as exigências legais do setor.
“Meu sonho é ver alguém dizer que daqui a dois, três anos que os hospitais brasileiros praticamente não sofrem mais com falta de medicamento, de insumo, de material cirúrgico, por conta de compras que levam meses”, diz Leonardo Ladeira, CEO e cofundador do Portal de Compras Públicas.O próximo desafio é provar que essa lógica funciona em escala. A empresa estima que o Compra Simples represente 5% do volume de compras realizado atualmente no Portal nos próximos 24 meses. Em cinco anos, a projeção de Ladeira é chegar perto de 20%. Para 2026, a meta é fechar com um faturamento de R$ 60 milhões.
Leonardo Ladeira, analista de sistemas e administrador por formação, começou a empreender no fim dos anos 1990. A primeira ideia tinha relação com gestão de conteúdo e permissões na internet, sem conexão direta com compras públicas.
Em 2001, a empresa passou a olhar para as necessidades dos municípios. A percepção era de que pequenas prefeituras precisavam cumprir as mesmas regras de órgãos maiores, mas tinham menos pessoas, equipamentos e infraestrutura.
A regulamentação do pregão eletrônico, em 2002, abriu uma oportunidade. Em 2003, a companhia lançou a primeira versão do que viria a ser o Portal de Compras Públicas.
O modelo inicial vendia licenças de software. Em 2008, veio a primeira grande mudança: a empresa passou a oferecer a infraestrutura como serviço, incluindo servidores, conexão, suporte e atendimento.
O problema apareceu em outro lugar. Se cada prefeitura tivesse sua própria plataforma, fornecedores interessados em vender para o governo precisariam acompanhar milhares de sistemas diferentes.
“Imagina um fornecedor querendo vender para a administração pública, se cada município brasileiro tivesse a própria plataforma. Eu ia ter mais de 5 mil sites, logins e senhas para acompanhar. Não funcionava”, diz Ladeira.
Em 2016, veio a segunda grande mudança. A empresa abriu mão dos contratos que tinha com a administração pública e deixou de cobrar dos órgãos. Em troca, as prefeituras migraram seus endereços de compras para o Portal de Compras Públicas e autorizaram a empresa a cobrar uma assinatura dos fornecedores. A transição quase levou três anos para atingir o break even. Cerca de 80% a 85% dos clientes anteriores aderiram rapidamente ao novo modelo.
“Acreditávamos que conseguiríamos chegar a uma quantidade muito grande de municípios e de fornecedores e, com isso, construir uma plataforma que fosse muito maior do que a gente tinha até então”, diz Ladeira.
A dificuldade desse nicho começa antes mesmo do fornecedor aparecer. Na compra pública tradicional, o órgão precisa descrever o que pretende adquirir e abrir o processo para que os fornecedores apresentem suas propostas. A descrição pode variar entre órgãos e até para um mesmo produto.
No Compra Simples, e-marketplace que acaba de ser lançado, a proposta é inverter essa lógica. Em vez de o órgão criar uma descrição a cada compra, a plataforma trabalha com um catálogo padronizado.
O fornecedor, por sua vez, consegue cadastrar previamente os produtos e manter informações como preço e estoque atualizadas. Segundo Ladeira, a base do Portal tem cerca de 600 mil fornecedores cadastrados e atende mais de 4 mil municípios.
A mudança busca reduzir uma etapa que, na avaliação da empresa, aumenta o tempo e a incerteza da operação. Um processo que pode levar cerca de três meses, diz o executivo, poderia chegar a três dias em determinados casos.
“Estamos diante de uma mudança de lógica. Não se trata de criar mais um processo para o gestor público, mas de oferecer um novo modelo de compra, com tecnologia, critérios claros e segurança jurídica”, afirma Ladeira.
No Compra Simples, a plataforma começa pelo catálogo. Quando o órgão procura determinado produto, o sistema consulta fornecedores, considera preço e logística e apresenta as alternativas. O processo fica registrado para permitir a posterior verificação da compra.
Essa rastreabilidade é importante porque a responsabilidade não termina no órgão. Segundo Ladeira, o agente público responsável pelo processo também precisa demonstrar que seguiu os critérios exigidos.
A operação ainda é integrada ao Portal Nacional de Contratações Públicas, o PNCP, criado pela nova Lei de Licitações, de 2021, para centralizar informações sobre contratações públicas.
Um dos problemas que a empresa tenta atacar está depois da escolha do fornecedor. O prazo para receber pode alterar o preço oferecido à administração pública. Na operação observada pelo Portal, a média do prazo para pagamento é de cerca de 93 dias, com grande diferença entre os órgãos.
O Compra Simples tenta reduzir essa variável com um depósito em garantia. O dinheiro fica retido até a confirmação da entrega, seguindo uma lógica semelhante à utilizada em plataformas de comércio eletrônico.
Para viabilizar a operação, o fornecedor cadastra previamente sua conta bancária na plataforma. O dinheiro da compra fica em uma estrutura de conta de garantia e é liberado para essa conta depois que a entrega é confirmada. Se houver algum problema, o recurso pode retornar para a administração pública. O Portal organiza o fluxo e as condições da transação, mas não recebe o dinheiro em sua própria conta para depois repassá-lo ao fornecedor.
O primeiro foco da plataforma foi a área de saúde, especialmente situações relacionadas à judicialização, quando uma decisão determina que o poder público forneça um medicamento ou outro produto em prazo curto. Depois, o catálogo avançou para material de construção, escritório, limpeza e outros produtos usados no dia a dia da administração.
A empresa pretende ampliar os itens conforme surgirem novas demandas. Quando um produto ainda não está na base, a equipe pode procurar fornecedores entre os 600 mil cadastrados e também fazer prospecção ativa em associações comerciais e outras entidades.
A tecnologia resolve parte do problema. A outra parte depende da mudança de comportamento de quem compra e de quem vende para o governo.
O mercado público exige planejamento, documentação e prestação de contas. O próprio Ladeira reconhece que o marketplace não substitui o planejamento das compras. A ideia é atuar principalmente nos gargalos e nas necessidades que aparecem fora do planejamento original, como uma reposição urgente de medicamentos, materiais hospitalares ou itens de manutenção.
É aí que a empresa enxerga espaço para crescer. Além dos municípios, há estatais, autarquias, empresas de saneamento, hospitais e outras organizações que também realizam compras seguindo regras próprias de contratação pública. Segundo o executivo, a empresa já atende perto de 80% dos municípios brasileiros. A expansão, portanto, depende menos de conquistar novas prefeituras e mais de aumentar o volume de compras dentro da base existente e avançar sobre outros compradores públicos.
O lançamento também acontece em um momento de expansão da empresa. O Portal de Compras Públicas projeta faturamento de R$ 60 milhões em 2026. Para o Compra Simples, a expectativa é que 5% do volume atual de compras da plataforma migre para o novo modelo nos próximos 24 meses. Em um horizonte de cinco anos, Ladeira estima que essa participação possa chegar a 20%.
“O Compra Simples nasce para resolver uma questão muito concreta: como trazer para as compras públicas a simplicidade que as pessoas já experimentam no comércio digital, sem abrir mão das regras que protegem o interesse público. A tecnologia existe, a estrutura existe e a segurança jurídica também. Agora, estamos colocando essa combinação para funcionar”, diz Ladeira.