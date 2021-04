Arco Educação abre vagas de trainee e aceita qualquer curso

A Arco Educação, empresa de soluções educacionais, abre nesta quarta-feira, 28, as inscrições de seu programa de trainee para formar a próxima geração de líderes. Chamado de “Futuros Líderes”, o programa oferece uma trilha de desenvolvimento para acelerar a carreira dos trainees.

Segundo Leila Penteado, gerente executiva de gente e gestão, eles procuram por pessoas que queiram solucionar desafios relevantes para o negócio dentro de um ambiente de constante aprendizado.

“Tudo isso somado ao propósito de poder fazer a diferença na educação do nosso país”, comenta ela.

Para se candidatar, é necessário a conclusão da graduação dentro do prazo de dezembro de 2017 a agosto de 2021. Também é necessário ter possibilidade de se mudar para os locais que a empresa tem sede, em São Paulo, Curitiba e Fortaleza.

Por causa da pandemia, a empresa vai considerar eventuais alterações na data de graduação e avisa que o trabalho está sendo feito em home office, ainda sem previsão para o retorno ao escritório.

A empresa oferece um ambiente que permite aos profissionais atuarem com autonomia, em projetos de alta relevância ao negócio e com propósito. A Arco não abre o salário do trainee, mas possui benefícios como bônus por resultado, plano de saúde, Gympass e Zenklub.

As inscrições vão até o dia 7 de junho pelo site do Eureca.

Mais vagas em tecnologia

A Arco também está procurando por profissionais de tecnologia de qualquer lugar do Brasil para preencher mais 100 vagas de emprego.

São oportunidades para profissionais com todos os níveis de experiência e conhecimento em qualquer linguagem de programação. Entre as oportunidades, estão abertas vagas de product owner, tech leader, desenvolvedor, engenheiro de software, data analytics e BI.

As vagas estão disponíveis através do link e é possível se inscrever até o dia 2 de maio.

