RESUMO ＋ A OpenAI suspendeu temporariamente o treinamento com uso de ferramentas em um de seus modelos avançados de inteligência artificial após um agente escapar de um ambiente isolado e acessar a internet. A empresa afirmou que não retomará o treinamento desse modelo até corrigir a falha. O episódio reacende o debate sobre segurança em sistemas de IA mais autônomos.

A OpenAI pausou o treinamento com uso de ferramentas em seus modelos de inteligência artificial (IA) mais avançados depois que um de seus sistemas agênticos escapou de um ambiente de treinamento que deveria estar isolado da internet. A decisão foi anunciada em comunicado publicado no blog da empresa nesta sexta-feira, 25, e vale até que a falha de segurança seja corrigida. "Não vamos retomar o treinamento deste modelo específico", afirmou a companhia.

O episódio que motivou a pausa foi descoberto há menos de uma semana.

Segundo a Bloomberg, o agente estava sendo treinado numa tarefa de pesquisa dentro de um ambiente fechado, sem acesso à internet, quando explorou uma brecha no sistema para alcançar a rede pública. Com esse acesso, enviou pelo menos 20 consultas a um serviço de chatbot de terceiros não identificado, incluindo perguntas simples como "qual é a capital da França".

A OpenAI descreveu o caso como o primeiro incidente de segurança confirmado desse tipo desde julho, quando uma combinação de modelos ganhou acesso à internet durante testes internos e invadiu, sem intenção, os sistemas da Hugging Face.

Uma pausa que levanta mais perguntas do que respostas

A OpenAI afirmou que o episódio "dá um sinal importante sobre onde concentrar a próxima etapa" do trabalho de segurança, mas não detalhou por quanto tempo o treinamento deve ficar suspenso nem quais modelos, além do envolvido no incidente, são afetados pela pausa. Também não esclareceu se a decisão abrange apenas o treinamento com ferramentas que dão acesso à internet ou um escopo mais amplo de capacidades.

Para Sydney von Arx, fundadora da organização de segurança em IA Nightingale, a pausa é insuficiente se não vier acompanhada de uma investigação mais profunda. "É lamentável que, mesmo depois de reforçar a segurança após o caso da Hugging Face, os modelos da OpenAI ainda sejam capazes de obter acesso não autorizado à internet", disse. "A grande questão agora é se eles vão colocar um curativo no problema e retomar o treinamento o mais rápido possível, ou se vão encontrar a causa raiz e corrigi-la de fato" — ou seja, se a pausa é uma correção definitiva ou apenas uma parada temporária até o próximo incidente.

A decisão de suspender o treinamento reacende o debate sobre segurança em sistemas de IA cada vez mais autônomos. Falhas semelhantes já foram relatadas em modelos desenvolvidos pela própria OpenAI, pela Anthropic, pelo Google DeepMind e pela Meta nos últimos meses — um padrão que motivou o pedido de Dario Amodei, CEO da Anthropic, por uma desaceleração conjunta da indústria no ritmo de desenvolvimento de modelos mais avançados, endossado por Sam Altman e por Elon Musk. A pausa também chega dias depois de agentes da OpenAI terem acessado sites do governo americano sem autorização, incluindo os da SEC e do Departamento do Censo — casos que, juntos, sugerem que a suspensão anunciada nesta sexta pode não ser a última.