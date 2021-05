Instituto dá bolsas de estudo de até 100% para cursos rápidos nos EUA 

O LAIOB (Latin America Institute of Business) abriu as inscrições nesta segunda-feira, 20, para seu programa de bolsas de estudo para cursos de duas semanas na Ohio University, nos Estados Unidos.

As bolsas de estudo podem ser de 30%, 50%, 70% e 100% em cursos como Gestão Estratégica de Marketing, Administração e Liderança, Finanças Corporativas e Gestão de Projetos. A seleção começa agora e os cursos ocorrem em julho de 2022.

Enquanto a experiência internacional pode ser um reforço para tornar seu currículo mais competitivo, cursos curtos ainda adicionam novas habilidades e atualizam a formação profissional.

Em uma pesquisa da Pearson em 2020, 65% dos brasileiros afirmaram que foi necessário incrementar sua educação por motivos profissionais, e 47% supriram essa necessidade com um curso rápido.

Os participantes receberão certificações internacionais e também terão aulas de inglês para negócios e visitar a empresas da região da universidade. Além dos custos acadêmicos, as bolsas também cobrem custos de transporte, alimentação, acomodação e o jantar de formatura.

Para participar, é necessário ter mais de 18 anos e nível intermediário a avançado de inglês. No processo de seleção, o formulário de aplicação já deve ser preenchido em inglês. Os candidatos passam por uma análise e entrevistas com recrutadores do LAIOB.

Alguns dos critérios avaliados para as bolsas serão trajetória profissional, histórico acadêmicos e experiências pessoais.

Segundo Luisa Vilela, CEO do LAIOB, os recrutadores estão em busca de candidatos com histórico de experiências transformadoras e realizações de excelência, independente do estágio de carreira.

“Nossos programas de bolsas buscam identificar profissionais de alto potencial e oferecer a eles a oportunidade de passar por uma capacitação de alto nível no exterior, de forma que eles possam realizar esse potencial e trazer impactos positivos à sociedade em que vivem, a partir de networking e conteúdo de ponta”, afirma a CEO.

As inscrições estão abertas até o dia 20 de junho pelo site.

