PepsiCo abre vagas de estágio para estudantes de qualquer curso

A PepsiCo, multinacional de alimentos e bebidas, abre nesta segunda-feira, 10, as inscrições para seu programa de estágio 2021. Nesta edição, a empresa firmou o compromisso de reservar metade das vagas para mulheres e pessoas negras.

Com o nome de First Gen, o programa tem vagas nas áreas de Marketing, Vendas, Operações, Finanças, Jurídico, Recursos Humanos e Pesquisa e Desenvolvimento (P&D). E as oportunidades são distribuídas pelas cidades de São Paulo (SP), São Bernardo do Campo (SP), Sorocaba (SP), Itu (SP), Feira de Santana (BA), Recife (PE), Cabo de Santo Agostinho (PE) e Rio de Janeiro (RJ).

Para se inscrever no programa, é necessário ser estudante universitário com graduação prevista entre julho de 2022 e julho de 2023. A empresa flexibilizou a exigência de inglês e de cursos específicos.

Segundo o Vice-Presidente de Recursos Humanos da PepsiCo Brasil, Fábio Barbagli, a inclusão e equidade racial e de gênero são os guias para todos os processos seletivos.

“Na última edição do First Gen, além de um aprendizado contínuo, já conseguimos refletir esses valores por meio da contratação de 75% de mulheres e 47% de pessoas negras que iniciaram em janeiro deste ano, nos ajudando a integrar um time ainda mais diverso” afirmou.

Até 2025, a meta da PepsiCo é ter 30% de pessoas negras em posições de liderança. No momento, a empresa já conta com 47% de mulheres na liderança e quer chegar a 50% nos próximos anos.

O processo seletivo de estágio será totalmente online, incluindo a dinâmica, e terá três etapas. Os interessados podem se inscrever até o dia 7 de junho pelo site.

