Bank of America abre programa de trainee para negros e não pede inglês

O Bank of America abriu as inscrições para seu novo programa de trainee, o Black Talent Career. Nesta edição, as vagas são exclusivas para estudantes no último ano e recém-formados negros em qualquer curso de graduação.

Sem pedir obrigatoriedade de inglês, o objetivo do banco é atrair talentos e oferecer a formação necessária para acelerar suas carreiras. Por isso, a empresa não tem um número fechado de vagas, a quantidade de contratados será definida após a pré-seleção de candidatos.

O programa é parte de uma estratégia para aumentar a diversidade no banco. Em 2020, 13% dos trainees contratados eram negros. No mundo, o Bank of America mediu um aumento de 20% de diversidade étnica em cargos de liderança desde 2009.

De acordo com a empresa, a expectativa é que os contratados se desenvolvam nas áreas de negócio e estejam aptos a assumir posições de liderança no médio e longo prazo.

Com 18 meses de duração, a iniciativa oferecerá rotatividade entre áreas, mentoria e desenvolvimento com líderes do banco, aulas de inglês e possibilidade de promoção após o final do programa.

As vagas são para o escritório de São Paulo e a previsão é que o início da turma de trainees seja em julho. A triagem de currículos será feita com o Instituto Ser+. As inscrições ficam abertas até o final de maio e podem ser feitas pelo site.

