Essas quatro decisões da Apple mostram como líderes podem vantagem competitiva no mercado

Na metade dos anos 1990, a Apple enfrentava uma das piores crises de sua história. Em 1996, a empresa registrou prejuízo de US$ 69 milhões, seguido por perdas ainda maiores no ano seguinte, demissões em massa e sucessivas trocas de CEO.

O cenário só começou a mudar com o retorno de Steve Jobs, em 1997, marcando o início de uma virada que transformaria a companhia em uma das mais valiosas do mundo.

Hoje, com valor de mercado de US$ 3,7 trilhões, a Apple se consolidou como referência não apenas em inovação, mas em estratégia e liderança. A segunda fase da empresa revela um conjunto de decisões que ajudam a explicar como organizações — e profissionais — podem se posicionar em contextos de alta competitividade.

A seguir, confira quatro decisões que a empresa tomou para ganhar vantagem competitiva e se reerguer no mercado.

1. Crescer menos para crescer melhor

Ao reassumir a liderança, Steve Jobs tomou uma decisão que contrariava a lógica tradicional: reduziu cerca de 70% da linha de produtos da Apple. A estratégia apostava na simplificação para aumentar a qualidade e o foco.

Essa abordagem mostrou que a subtração funciona melhor em larga escala do que a adição. Na prática, eliminar excessos permitiu à empresa concentrar esforços em poucos produtos com maior potencial competitivo.

No ambiente corporativo, essa lógica se traduz em priorização. Profissionais que sabem dizer “não” e direcionar energia para atividades estratégicas tendem a gerar mais impacto.

2. Dizer “não” é uma estratégia de crescimento

A disciplina de recusar projetos, ideias ou caminhos pouco alinhados se tornou uma marca da Apple. A empresa abriu mão de oportunidades de curto prazo — como produtos mais baratos ou expansão acelerada — para construir diferenciação.

No contexto profissional, essa habilidade está diretamente ligada à gestão de tempo, foco e posicionamento. Em carreiras cada vez mais dinâmicas, saber escolher onde investir energia é parte central da estratégia.

3. Transformar narrativa em estratégia de produto

A Apple também redefiniu o papel da comunicação. A campanha “Think Different” marcou a transição de uma marca focada em especificações técnicas para uma narrativa baseada em estilo de vida e criatividade.

Na empresa, narrativa não é apenas marketing — é parte do desenvolvimento do produto. Ou seja, a forma como um produto é entendido molda como ele é experimentado.

Esse princípio ganha força em um mercado onde comunicação, posicionamento e percepção de valor influenciam diretamente resultados. Para profissionais, isso reforça a importância de construir narrativas claras — seja em projetos, apresentações ou na própria trajetória de carreira.

4. Construir ecossistemas, não apenas produtos

Outro diferencial estratégico da Apple foi a criação de um ecossistema integrado. Em vez de desenvolver apenas dispositivos, a empresa conectou hardware, software, desenvolvedores e serviços em uma experiência única.

No mercado atual, essa visão sistêmica se traduz na capacidade de conectar áreas, integrar soluções e entender o impacto das decisões no todo — uma habilidade cada vez mais exigida em posições de liderança.

Construir carreira hoje é sobre direção, não apenas movimento

As transformações no mundo do trabalho mostram que não existe mais um único caminho para construir uma carreira. Seja em trajetórias mais estáveis ou em modelos flexíveis e orientados por projetos, o ponto em comum é a necessidade de assumir um papel mais ativo nas próprias escolhas profissionais.

Nesse cenário, desenvolver clareza sobre seus objetivos e entender como se posicionar deixa de ser opcional — e passa a ser um diferencial. Mais do que acompanhar mudanças, é preciso saber como navegar por elas com intenção, construindo uma trajetória que faça sentido para você.

A masterclass gratuita do Na Prática, conduzida por Claudia Elisa, parte justamente dessa realidade para discutir a carreira de forma estratégica. Ao longo do encontro, você vai entender como tomar decisões mais conscientes, se posicionar com mais clareza e construir um caminho profissional alinhado com seus interesses e com as demandas do mercado atual.

Para deixar de reagir às mudanças e começar a direcionar sua própria trajetória, dê o próximo passo com mais estratégia. INSCREVA-SE