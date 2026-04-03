Inteligência Artificial

20 prompts de IA prontos para copiar e colar (e trabalhar muito menos)

Alguns comandos simples e bem estruturados ajudam a acelerar tarefas do dia a dia, melhorar a qualidade das respostas e tornar o uso da inteligência artificial mais eficiente

omandos bem estruturados ajudam a extrair respostas mais precisas e reduzir o retrabalho com IA (Reprodução)

omandos bem estruturados ajudam a extrair respostas mais precisas e reduzir o retrabalho com IA (Reprodução)

Denise Gabrielle
Denise Gabrielle

Redatora

Publicado em 3 de abril de 2026 às 05h04.

O uso de inteligência artificial no trabalho já deixou de ser tendência para se tornar rotina para muitas pessoas. Ainda assim, muitos usuários não aproveitam todo o potencial da ferramenta por não saberem como pedir o que precisam.

A forma como o comando é escrito influencia diretamente o resultado. Prompts claros e objetivos reduzem retrabalho, aumentam a precisão das respostas e tornam o uso mais estratégico.

Na prática, isso significa que pequenas mudanças na forma de escrever um pedido podem reduzir tempo gasto, evitar retrabalho e melhorar significativamente o resultado final.

A seguir, 20 prompts prontos que podem ser usados no dia a dia, com foco em produtividade, comunicação e análise, com estrutura mais detalhada para gerar respostas mais úteis:

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Organização e produtividade

  1. Organize esta lista de tarefas por prioridade e prazo, indicando o que deve ser feito primeiro e sugerindo uma ordem lógica de execução: [cole aqui]
  2. Crie um cronograma semanal com base nessas atividades, distribuindo de forma equilibrada ao longo dos dias e considerando pausas: [cole aqui]
  3. Resuma este conteúdo em até 5 linhas, destacando apenas os pontos mais relevantes e eliminando repetições: [cole aqui]
  4. Transforme essas anotações soltas em uma lista estruturada, clara e objetiva, com tópicos organizados: [cole aqui]
  5. Sugira uma rotina diária mais eficiente com base nessas tarefas, considerando produtividade e equilíbrio: [cole aqui]

Escrita e comunicação

  1. Reescreva este texto de forma mais clara, objetiva e com melhor fluidez, eliminando redundâncias: [cole aqui]
  2. Adapte este conteúdo para um tom profissional, mantendo a mensagem original, mas tornando a linguagem mais formal: [cole aqui]
  3. Revise este texto corrigindo gramática, ortografia e melhorando a estrutura das frases: [cole aqui]
  4. Resuma este e-mail mantendo as informações essenciais e deixando o texto mais direto: [cole aqui]
  5. Transforme este texto em uma versão mais persuasiva, com foco em engajamento e clareza: [cole aqui]

Estudo e aprendizado

  1. Explique este tema como se eu fosse iniciante, usando exemplos simples e linguagem acessível: [tema]
  2. Crie um resumo didático com exemplos práticos e organize em tópicos fáceis de entender: [tema]
  3. Gere 5 perguntas com diferentes níveis de dificuldade para testar meu conhecimento sobre: [tema]
  4. Explique passo a passo como funciona este conceito, evitando termos técnicos desnecessários: [tema]
  5. Compare esses dois conceitos, destacando diferenças, semelhanças e aplicações práticas: [conceitos]

Trabalho e análise

  1. Analise esta situação e liste prós e contras de forma clara e objetiva: [situação]
  2. Sugira melhorias para este plano, considerando eficiência, riscos e possíveis resultados: [cole aqui]
  3. Avalie este cenário e proponha três soluções possíveis, explicando os impactos de cada uma: [situação]
  4. Identifique erros, inconsistências ou pontos de atenção neste conteúdo e sugira correções: [cole aqui]
  5. Explique este tema de forma direta, sem repetir ideias e com foco nos pontos mais importantes: [cole aqui]

Como adaptar para sua rotina?

Esses comandos podem ser ajustados conforme a necessidade. Incluir informações como prazo, público-alvo ou contexto específico tende a deixar a resposta ainda mais precisa.

Na prática, quanto mais completo o pedido, menor a necessidade de revisão depois.

Com o uso frequente, esses prompts deixam de ser apenas comandos isolados e passam a estruturar a forma como a IA é utilizada no trabalho, tornando o processo mais ágil.

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