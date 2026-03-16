60% dos executivos querem mudar de carreira — o que está por trás da crise no topo das empresas

Mesmo em cargos altos e salários estáveis, profissionais têm relatado falta de direção e propósito. E isso os leva a mudar de carreira. Um estudo da LHH, unidade global de negócios do Grupo Adecco, mostrou que 60% dos executivos planejam trocar de profissão.

Entre os principais motivos, estão a remuneração (38%), maior equilíbrio entre vida pessoal e trabalho (36%) e busca por oportunidades de desenvolver novas habilidades (30%).

O estudo mostra que, mesmo no topo da hierarquia, a ideia de sucesso tradicional não garante satisfação profissional. Em muitos casos, executivos experientes passam a questionar se a trajetória construída ao longo de décadas ainda faz sentido diante de novas prioridades pessoais e de um mercado de trabalho em transformação.

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A crise que chega depois do sucesso

Durante muito tempo, a trajetória profissional foi vista como um caminho definido por estudar, crescer na empresa, conquistar cargos de liderança e estabilidade financeira. Mas essa narrativa tem sido insuficiente para muitos executivos.

Especialistas afirmam que a crise de carreira não acontece apenas no início da vida profissional, mas também aparece no topo. Segundo o levantamento, muitos líderes relatam questionamentos sobre propósito, impacto e qualidade de vida.

Parte desse movimento está ligada às transformações no mundo do trabalho. Novas tecnologias, mudanças culturais e pressões por inovação tornaram os cargos executivos mais complexos. Ao mesmo tempo, profissionais mais experientes passaram a valorizar fatores que antes tinham menor peso na decisão de carreira.

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