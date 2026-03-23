De colega a líder: como construir autoridade e influência

Pode ser difícil impor autoridade ao receber uma promoção de cargo e permanecer na mesma equipe. E a ciência explica o motivo. Robert Cialdini, psicólogo social e professor da Universidade Estadual do Arizona, explica em seu livro As armas da persuasão que o cérebro humano é treinado para obedecer figuras de poder. Mas, quando já existe um convívio prévio, essa relação pode ficar confusa.

Sendo assim, para que exista uma postura de liderança persuasiva, o psicólogo elenca seis princípios que ajudam a transformar a autoridade de um cargo em autoridade percebida como influência real.

1. Reciprocidade

Um líder que presta pequenos favores mesmo quando não solicitados ou faz concessões voluntárias cria algo que o autor chama de "rede da gratidão". Ou seja, ser um gestor generoso com elogios e apoio tende a cultivar funcionários muito mais fiéis, que sentem a obrigação de retribuir com dedicação.

2. Compromisso e coerência

Para aumentar a chance de que a equipe cumpra prazos, Cialdini indica que sejam realizados compromissos ativos e públicos. Solicitar que um colaborador escreva suas próprias metas ou as apresente em uma reunião aumenta a probabilidade de que seja feito o máximo para que elas sejam cumpridas.

3. Aprovação social

Segundo o livro, em situações de incerteza, as pessoas tendem a seguir o grupo. Sendo assim, para implementar novas ideias, é necessário que um líder foque primeiro em convencer um grupo central, dessa forma a adesão deles servirá como prova social para o restante da equipe.

4. Afeição

A obra afirma que a cooperação em busca de objetivos comuns é a forma mais eficaz de eliminar hostilidades e criar times alinhados. Isso acontece porque trabalhar juntos quebra a barreira invisível do “nós contra eles”. É necessário que o líder mostre que está do lado da equipe e comprometido com os projetos.

5. Autoridade e credibilidade

Um líder não deve apenas ter o título, mas projetar os símbolos da autoridade confiável. Um gestor que passa confiança é realmente honesto com sua equipe, admite erros, mostra o cenário real dos projetos e reconhece o trabalho de seus liderados.

6. Escassez

A última indicação do psicólogo é saber usar a escassez de tempo como prazos ou oportunidades exclusivas para motivar a equipe a agir rapidamente. Informações apresentadas como "exclusivas" são muito mais persuasivas e valorizadas.

Da autoridade formal à influência real

Assumir uma posição de liderança dentro da própria equipe vai muito além do cargo — exige construir influência real no dia a dia. Como mostra Cialdini, autoridade se constrói por meio de confiança, consistência e conexão com as pessoas.

Em contextos onde a autoridade formal não é suficiente, especialmente ao assumir a liderança de antigos pares, a diferença está na capacidade de gerar confiança, engajamento e alinhamento real. A questão é: como transformar essa autoridade formal em influência prática?

A masterclass gratuita do Na Prática, conduzida por Claudia Elisa, aborda a liderança como uma construção estratégica. De forma clara e aplicável, ela mostra como fortalecer sua autoridade, engajar equipes e se posicionar como um líder que influencia — não pela imposição, mas pela consistência, pela clareza e pela forma como conduz pessoas e resultados.

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