Empresa abre 730 vagas com home office no Brasil e fora do país

A Qintess, empresa brasileira de tecnologia, está com 730 vagas de emprego abertas no momento. As oportunidades têm opção de home office e ainda de carreira internacional.

A empresa já tem mais de 3,2 mil colaboradores e está expandindo sua operação global. Com presença no Brasil, Chile, Colômbia, Estados Unidos e Europa, 30 das vagas abertas serão focadas no atendimento de clientes das duas últimas localidades.

A maior parte das vagas para atender clientes de fora são para desenvolvedores e programadores que queiram atuar em home office ou até optar por um dos escritórios da companhia. Assim, profissionais de qualquer lugar do Brasil podem se candidatar.

Em São Paulo, a Qintess inaugurou neste ano um escritório totalmente reformado e preparado para as demandas do futuro do trabalho após a pandemia. O projeto foi pensando para tornar o espaço mais colaborativo, sustentável e até para estimular a criatividade das equipes.

A ideia é que a ida ao escritório não seja obrigatória, mas que a empresa forneça um espaço atrativo para etapas mais colaborativas e como opção para quem precisa da infraestrutura.

As 700 oportunidades no Brasil são para atendimento de projetos de tecnologia da informação e transformação digital.

A empresa aceitar perfis diversos, com níveis de formação desde ensino médio completo apenas a profissionais mais especializados.

As posições incluem serviços de atendimento, suporte, gerenciamento operacional, monitoramento e coordenação de processos para atuação remota nas filiais ou alocados em clientes.

Para se candidatar, pesquise as vagas pelo site da empresa.

Mais vagas com home office

O unicórnio brasileiro Ebanx está com cerca de 300 vagas de emprego abertas. A equipe de tecnologia tem mais de 100 posições abertas, com foco no time de engenaharia de software.

Os profissionais atuarão com tecnologias e linguagens como Java, Javascript, PHP, NodeJS e Elixir, banco de dados relacionais e não relacionais e testes automatizados. Pelo site de carreira da Ebanx, diversas vagas já possuem opção de trabalho remoto. Confira as oportunidades.

Focado em ampliar a diversidade em suas equipes, o Itaú Unibanco abriu 60 vagas exclusivas para pessoas com deficiência que trabalhem na área de tecnologia.

As vagas são para trabalho remoto (home office). Os processos seletivos também serão realizados todos de forma remota e recrutarão profissionais de tecnologia de diversas regiões do Brasil. Interessados podem se inscrever pelo site do 99 Jobs ou pelo LinkedIn.

A CI&T, multinacional brasileira especialista digital para grandes marcas globais, anuncia a abertura das inscrições para a edição 2022 de seu programa de estágio.

São contempladas 300 novas vagas no novo processo de seleção, que será mais uma vez 100% remoto, aberto para candidatos de todo o Brasil. As inscrições são até o dia 30 de julho pelo site.

